Jazz Chisholm Jr. se lamenta por el error que cometió para que Blue Jays tomaran ventaja

La historia volvió a repetirse para los Yankees con los problemas en la defensa y una muestra de esto fue lo que se vivió en el partido ante los Toronto Blue Jays que marcó su eliminación en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

A pesar que el ataque fue un punto inexistente durante el encuentro (apenas dos imparables ante el sólido bullpen canadiense), una acción puntual en el sexto inning que fue protagonizada por Jazz Chisholm Jr. cambió por completo el rumbo del partido, que terminó con una derrota por 5-2.

Con Toronto arriba apenas 2-1, el abridor Cam Schlittler permitió un sencillo de Ernie Clement. Luego Andrés Giménez conectó un rodado potente hacia Jazz Chisholm Jr., pero la pelota rebotó en el guante del segunda base y se escapó hacia los jardines, acción que dejó hombres en las esquinas con un solo out.

Jazz Chisholm Jr. y Anthony Volpe. (AP Photo/Yuki Iwamura)

El mánager Aaron Boone reaccionó de inmediato y recurrió a Devin Williams para intentar frenar el daño. Sin embargo, tras ponchar a George Springer, el siguiente bateador, Nathan Lukes, conectó un sencillo al jardín central-izquierdo que impulsó dos carreras y amplió la ventaja de Toronto.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación posterior al encuentro, Chisholm asumió la responsabilidad de este error que terminó afectando al equipo para ampliar la ventaja de sus rivales que a la larga no podrían igualar.

“No pensé que se desarrollaría como se desarrolló y simplemente fallé. He estado pensando en ello desde que ocurrió la jugada, y sigo pensando en ello ahora, no puedo sacármelo de la cabeza. Tengo que seguir adelante, tengo tres meses para hacerlo. Probablemente lo pensaré cuando empiece la temporada el año que viene”, expresó.

Por su parte, el manager Aaron Boone trató de quitarle algo de peso a esta equivocación y explicó lo que vio desde el banquillo cuando ocurrió el acontecimiento.

Jazz Chisholm Jr. (13) en el partido ante Blue Jays. (AP Photo/Yuki Iwamura)

“La pelota golpeó fuerte, pero va a girar constantemente. Falló por poco; salió disparada. Una pelota golpeada fuerte, pero con un solo rebote, va a girar constantemente. Y parecía que se le escapó del guante”, enfatizó.

A pesar de la frustración, Chisholm defendió la calidad del plantel de los New York Yankees y especialmente reconoció la gran temporada que tuvieron. Para él, los Yankees fueron el mejor equipo de la Liga Americana, aunque el resultado final no lo refleje.

“No diría que tuvimos un rendimiento inferior al esperado; todos pensábamos que éramos el equipo ideal para ganar la Serie Mundial, pero el béisbol es el béisbol. El béisbol puede cambiar de rumbo de cualquier manera; el béisbol no favorece a nadie. En nuestro caso, tenemos que seguir aguantando los golpes”, sostuvo el jugador en sus declaraciones.

