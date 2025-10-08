Quiénes recibirán pagos directos de $967 dólares el 31 de octubre

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente al mes de noviembre un día antes de lo habitual.

En lugar de emitirse el 1 de noviembre, los cheques se enviarán el jueves 31 de octubre, debido a que el primer día del mes cae en fin de semana.

Adelanto por calendario

El calendario de pagos del Seguro Social establece que cuando la fecha regular de depósito coincide con un fin de semana o día festivo, el pago se adelanta al último día hábil anterior.

Por ello, los beneficiarios de SSI verán reflejado su dinero tres días antes del inicio de noviembre.

Montos según cada caso

Los pagos varían de acuerdo con la situación de cada beneficiario.

En 2025, el monto máximo asciende a $967 dólares para personas individuales, mientras que las parejas que presentan la solicitud conjunta pueden recibir hasta $1,450 dólares.

Además, las personas catalogadas como de apoyo esencial, aquellas que brindan asistencia directa a beneficiarios del programa, pueden obtener hasta $484 dólares mensuales.

Estos montos reflejan un aumento del 2.5% aplicado en enero, como parte del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), destinado a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Quiénes califican

El programa SSI está diseñado para apoyar a personas mayores de 65 años, individuos con discapacidad o personas ciegas que tienen ingresos y recursos limitados.

Para recibir los pagos, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos incluidos en alguna de las categorías elegibles definidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

También deben residir en alguno de los 50 estados, Washington D.C. o las Islas Marianas del Norte, y no permanecer fuera del país por más de 30 días consecutivos o un mes calendario completo.

Con este adelanto, los beneficiarios podrán disponer del dinero antes del fin de semana y planificar mejor sus gastos de inicio de mes.

