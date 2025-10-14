9 empleos que pagan más de $55 la hora y requieren poca experiencia

Conseguir un salario alto sin tener años de trayectoria profesional o títulos avanzados es posible. Gracias a los cambios en el mercado laboral y el auge del trabajo remoto y freelance, existen empleos bien pagados que priorizan las habilidades prácticas sobre la experiencia o los estudios formales.

Muchos de ellos permiten ganar más de $55 por hora e incluso superar los $100 con el tiempo.

1. Asistente ejecutivo en medios

Salario promedio: $57.67 por hora

Este trabajo es ideal para personas organizadas y con habilidades de comunicación.

Los asistentes ejecutivos ayudan a profesionales del mundo de los medios con tareas como programar reuniones, manejar correos o coordinar proyectos.

En muchos casos no se exige título universitario, y la experiencia práctica y buenas referencias pueden abrir las puertas a salarios competitivos.

2. Entrenador de inteligencia artificial

Salario por hora: desde $60

Los entrenadores de IA se dedican a mejorar modelos de inteligencia artificial escribiendo, editando y revisando contenido generado por estas herramientas.

Algunas empresas ofrecen capacitación interna y, aunque un título universitario puede ser útil, no siempre es obligatorio.

3. Fotógrafo freelance

Salario promedio: $63 por hora

La demanda de fotografía para eventos, publicidad y redes sociales sigue creciendo. Para empezar no se necesita un título, solo una cámara de calidad, software de edición y práctica.

Trabajar como asistente de un fotógrafo profesional puede ser un buen punto de partida para construir un portafolio y conseguir clientes.

4. Evaluador de experiencia de usuario (UX)

Salario medio: $63.20 por hora

Estos profesionales prueban sitios web y aplicaciones para evaluar su facilidad de uso. Solo se necesita una computadora, conexión a internet y sentido común para detectar problemas de navegación.

No se requiere formación formal, y muchas de estas tareas pueden hacerse desde casa.

5. Periodista

Salario por hora: hasta $65.62

Si te gusta escribir e investigar historias, el periodismo puede ser una opción rentable. Muchos reporteros comienzan a través de prácticas o trabajos independientes, sin necesidad de estudios universitarios.

Crear un portafolio sólido y construir una red de contactos es clave para avanzar.

6. Gestor de redes sociales

Salario medio: $76.76 por hora

Este trabajo consiste en ayudar a marcas a crecer en plataformas digitales mediante la creación de contenido y estrategias. No se necesita educación formal, pero sí experiencia práctica manejando cuentas.

Los freelancers con trayectoria pueden llegar a cobrar hasta $150 por hora.

7. Contador freelance

Salario promedio: hasta $100 por hora

Si eres detallista y te sientes cómodo con los números, esta opción puede ser ideal.

No necesitas ser contador público certificado (CPA) para empezar. Hay cursos en línea, incluso gratuitos, que enseñan las bases de la contabilidad y permiten comenzar a trabajar por cuenta propia.

8. Actor de voz

Salario por hora: desde $107

Con un micrófono y equipo básico, es posible ganar dinero prestando la voz para comerciales, audiolibros o contenido digital.

Los primeros pasos incluyen crear un demo profesional y ofrecer servicios en plataformas especializadas como Voices.com o Fiverr.

9. Tutor en línea

Salario por hora: hasta $125

Quienes dominan materias como matemáticas o programación pueden ganar bien enseñando en línea. No suele requerirse certificación docente, y se pueden conseguir clientes en plataformas educativas o mediante recomendaciones.

Con experiencia, algunos tutores ganan más de $100 por hora.

