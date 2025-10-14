Argentina con un Messi brillante se da un festín con goleada 6-0 ante Puerto Rico en Miami

Con un Lionel Messi brillante la Selección Argentina aplastó a Puerto Rico por 6-0 en el Chase Stadium de Miami por un amistoso de la doble fecha FIFA.

Alexis Mac Allister se lució con un par de tantos, Lautaro Martínez repitió la fórmula con su doblete y las otras anotaciones fueron de Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra.

Lionel Messi brindó dos asistencias y participó en cuatro de los seis tantos de lo que fue la aplastante goleada de Argentina sobre Puerto Rico.

Fue un compromiso que por momentos pareció un entrenamiento a puertas abiertas y quedó marcado por varios debuts.

🏆 #AmistosoInternacional



⚽ @Argentina 🇦🇷 6 (Alexis Mac Allister x2, Gonzalo Montiel, Steven Echevarría e/c y Lautaro Martínez x2) 🆚 #PuertoRico 🇵🇷 0



👉 ¡Final del partido!



🔥 Una Albiceleste a puro gol 🩵🤍 pic.twitter.com/b1cDSggq2b — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 15, 2025

Goles de todos los colores

Mac Allister sería el encargado de abrir el marcador. Messi mandó un disparo al travesaño y en la continuación Nico González, de volea, dirigió de nuevo la pelota hacia el arco. El del Liverpool apareció para desviar la pelota a la red.

Con la ventaja en el marcador Argentina puso una marcha más, robó rápido en campo contrario y Messi sumó una asistencia con un pase magnífico que finalizó Montiel con una volea aún mejor.

A los 36 minutos llegó el doblete de Mac Allister en una gran acción colectiva que arrancó Messi, continuó González y después Flaco López puso la magia con una pisada en el área que dejó en bandeja el disparo del centrocampista, que no perdonó. Con esa clara ventaja a favor el Dibu Martínez fue exigido de nuevo y dejó una doble atajada soberbia, donde la zurda de Rivero lo puso a prueba.

Debutantes y más goles

Tras el descanso Scaloni hizo debutar a Lautaro Rivero y Anibal Moreno y luego entraron Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel. Tras ese segundo doble cambio cayó el cuarto tanto, anotado en propia puerta por parte de Steven Echeverría.

Messi seguía en cancha y en el tramo final sí que buscó su gol con insistencia pero sin premio. Cutler dejó una gran parada a disparo suyo y en otras acciones la zaga lo frenó.

A falta de goles Messi se centro en generar y dejó otro pase entre líneas exquisito para una nueva llegada de Nico González, que dejó el balón suelto para la zona donde Lautaro no iba a perdonar con una cómoda definición. Unos instantes después el propio Messi sumaría la asistencia al dejar un pase atrás que transformó el delantero del Inter para cerrar la goleada.

