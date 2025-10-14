Carlos Santana desmiente haberse opuesto al show de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

El guitarrista Carlos Santana desmintió los rumores de que supuestamente se opuso a la elección del cantante boricua Bad Bunny como cabeza de cartel del show del medio tiempo del Super Bowl 2026.

En redes sociales se viralizó una información que señalaba erróneamente que Santana criticó que Bad Bunny sea el artista elegido para encabezar el show de medio tiempo del importante evento deportivo. Además, se indicaba que el guitarrista había solicitado el reemplazo del astro puertorriqueño. Carlos Santana desmintió rotundamente estas informaciones e incluso expresó simpatía por el reguetonero.

Santana felicitó a Bad Bunny en un comunicado y aseguró que se siente “identificado” con lo que está haciendo el puertorriqueño a nivel musical.

“Felicito y celebro el éxito de Bad Bunny y su posición actual ante el mundo y el Super Bowl. Me siento totalmente identificado con lo que está haciendo porque estamos aquí para usar el arte para complementar y acercar al mundo a la armonía y la unidad”, declaró Santana en un comunicado compartido con Billboard.

El legendario músico mexicano fue tajante al aclarar que nunca expresó comentarios negativos sobre Bad Bunny. Aseguró que celebra el éxito del artista boricua y cualquier información que diga lo contrario “proviene de la ignorancia de la gente”.

“El miedo es la norma ahora mismo. El miedo es lo que motiva a la gente ignorante a ponerme palabras en la boca, diciendo que no quería que Bad Bunny estuviera representado en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo haría jamás. Para que quede claro, mi corazón está en total armonía con Bad Bunny y celebro su éxito, su triunfo y su fenomenal logro. Cualquier otra cosa proviene de la ignorancia de la gente”.

El mánager de Santana, Michael Vrionis, aseguró en otro comunicado que esta información falsa proviene de tácticas que usan la inteligencia artificial. Por esa razón recomendó no confiar en publicaciones no verificadas.

“La IA ha acelerado la propagación de desinformación, haciendo más difícil que la verdad destaque entre el ruido. No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas — incluso medios bien intencionados pueden ser engañados”, dijo Vrionis en un comunicado

La elección de Bad Bunny para encabezar el half time del Super Bowl ha causado numerosas reacciones, tanto positivas como negativas. Aunque muchos aplauden la presencia del artista latino en este importante evento en Estados Unidos, sobre todo en medio de las políticas antimigratorias promovidas por el gobierno de Trump, otros criticaron a la NFL y a Roc Nation por escoger a un artista cuya discografía es totalmente en español.

