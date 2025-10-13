Taylor Swift anuncia miniserie documental sobre ‘The Eras Tour’

Taylor Swift anunció este lunes que el próximo 12 de diciembre llegará a Disney+ una miniserie documental titulada The End of an Era, misma que llevará a los swifties detrás del telón de su monumental gira The Eras Tour.

La docuserie, dividida en seis episodios, mostrará a Taylor como pocas veces sus fans la han visto: relajándose después de conciertos, con el maquillaje aún intacto, tan emocionada que ni siquiera puede dormir. En un clip ya compartido en redes, se le ve preparando un baño mientras firma miles de vinilos y discos para sus admiradores.

Pero eso no es todo. The End of an Era se estrenará al mismo tiempo que Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, una versión extendida de la película que se proyectó en cines el año pasado y que rompió récords de taquilla en todo el mundo. Esta nueva edición incluirá material inédito del concierto final en Vancouver, donde Taylor incorporó por fin temas de su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, que en ese momento todavía no había visto la luz.

“Era el fin de una era, y lo sabíamos”, escribió Swift en Instagram. “Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y filmar el concierto final en su totalidad”, escribió Taylor al pie del adelanto.

Por si fuera poco, la película contará con apariciones de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch y otros artistas y amigos cercanos que acompañaron a Taylor durante el tour.

Haz click en la publicación

The End of an Era promete ser el broche de oro perfecto para una era (o varias) que marcaron la historia de Taylor Swift en la música pop.

Cabe señalar que el último disco de Swift, The Life of a Showgirl, ha estado batiendo récords desde su lanzamiento el pasado 3 de octubre cuando, en menos de 24 horas, ya había vendido 2.7 millones de copias tradicionales.

Sigue leyendo: