Latin GRAMMY 2025: Performers confirmados incluyen a Morat, Gloria Estefan, Pepe Aguilar y más

Los Latin GRAMMY se preparan para su entrega anual, y estamos hablando de la número 26. El 17 de septiembre anunciaron el nombre de los cantantes que están nominados. Sin embargo, ahora dan a conocer la lista de artistas que tendrán presentaciones en aquella noche donde reconocen el trabajo del último año.

Hasta la fecha, los cantantes que actuarán serán: Pepe Aguilar, Aitana, DannyLux, Gloria Estefan, Iván Cornejo, Kakalo, Carín León, Los Tigres del Norte, Liniker y Morat, mientras que Raphael será homenajeado con un reconocimiento muy especial y se trata de Persona del Año 2025.

Carín León recibió tres nominaciones a los Latin Grammy 2025. Crédito: Latin GRAMMY | Cortesía

La particularidad de aquellos que tendrán una participación especial es que están nominados, y en el caso de Pepe Aguilar, es porque se encuentra en la categoría Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. En la misma jerarquía están Iván Cornejo y DannyLux con Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Gloria Estefan figura con dos nominaciones: Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional. Kakalo podría resultar ganador en la categoría a Mejor Canción Regional. El cantante Carín León obtuvo tres nominaciones: esas son Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Mejor Canción Regional.

Liniker aseguró seis nominaciones y estas son: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa, Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa, siendo una de las presentaciones más esperadas de la noche tras la gran cantidad de temas que la llevaron al estrellato en el último año.

La agrupación colombiana Morat recibió una nominación como Mejor Álbum Pop/Rock, mientras que Los Tigres del Norte también tuvieron una, pero como Mejor Álbum de Música Norteña. Raphael será otro de los que se presentará tras el reconocimiento que le darán por tener un legado de más de 60 años en la industria.

Los Latin GRAMMY se llevarán a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves, 13 de noviembre, y tendrán una duración cercana de tres horas, ya que será transmitido en vivo y está bajo la producción de TelevisaUnivision. Además, los horarios para disfrutar del evento en Estados Unidos serán a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro). Sin embargo, recordemos que habrá una antesala de una hora que dará inicio a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

