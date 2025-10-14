Caso Omar Bravo: su hermana vincula denuncia de abuso sexual con deuda impaga de $300,000 dólares

El caso de Omar Bravo podría dar un giro inesperado. Su hermana menor, Daniela Bravo, salió en defensa del exjugador y vinculó las acusaciones de supuesto abuso sexual con un trasfondo económico por una deuda impaga.

En una rueda de prensa, la hermana menor de Bravo dio a conocer que la leyenda de las Chivas del Guadalajara realizó un préstamo de $323,000 dólares al tío de la supuesta víctima. Asimismo, Daniela puntualizó que la entrega del dinero ocurrió un año antes de la denuncia.

“Yo no tengo duda de que esto es un tema económico. Omar apoyó a esa familia durante años y fue defraudado. Le prestó dinero, aproximadamente 6 millones de pesos, y nunca se los devolvieron”, declaró.

Bravo también aseguró que su hermana y ella estaban juntos de vacaciones en el momento que se realizó la denuncia. “Él estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Tenemos fotos, reservaciones, pases de abordar y testigos. Incluso permití que un perito revisara mi celular para validar las fechas”, señaló.

▶️ "La mintieron al gobernador y al Ministerio Público": Daniela Bravo, hermana de Omar N, revela que el conflicto con su expareja inició con un préstamo millonario pic.twitter.com/sgECbNZoqS — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) October 11, 2025

El pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, fue detenido Omar Bravo, luego de una denuncia por abuso sexual infantil agravado. La víctima, una adolescente de 17 años, presentó su testimonio junto con material audiovisual.

El exfutbolista es señalado de abusar de la menor cuando tenía 11 años en 2019, tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México.

Según la demanda, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico. De acuerdo con los reportes, la menor habría registrado los encuentros con Bravo tras no recibir credibilidad en el relato por parte de sus familiares.

No es la primera vez que Omar Bravo se ve envuelto en señalamientos relacionados con menores de edad. Antes de ser figura en Chivas, el delantero ya arrastraba un episodio que fue poco difundido en su momento.

Durante el inicio de su carrera, Bravo sostuvo una relación con Claudia Verónica Hernández Casas, quien tenía apenas 15 años cuando comenzaron a salir.

A los 16, Claudia quedó embarazada de Bravo, que tenía 22. Según su testimonio, la leyenda de Chivas no solo se negó a reconocer a la hija que tuvieron, sino que desapareció: cambió de número, se mudó y evitó cualquier tipo de contacto.



Sigue leyendo:

· Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

· Caso Omar Bravo: abogado de la presunta víctima señala existencia de videos e imágenes como evidencia

· Gobernador de Jalisco sobre acusación de abuso sexual contra Omar Bravo: “Si cometió delito, tiene que pagar”