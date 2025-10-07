Gobernador de Jalisco sobre acusación de abuso sexual contra Omar Bravo: “Si cometió delito, tiene que pagar”

El caso de Omar Bravo y su denuncia por abuso sexual infantil ya ha escalado hasta el entorno político en México. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró recientemente sobre la situación judicial del exjugador de Chivas del Guadalajara y aseguró que en su territorio, nadie se salvará por el simple hecho de ser figura pública.

El pasado lunes, en declaraciones a la prensa, Lemus subrayó que no habrá indulgencia y en caso de que Bravo sea declarado culpable, tendrá que enfrentar a la justicia.

“Hay otros estados de la República donde prefieren proteger a algunas personalidades. En Jalisco no se hace eso, en Jalisco si se comete un delito y más si es en contra de nuestros niños y niñas, con más razón lo tiene que pagar”, declaró.

Lemus fue cuestionado sobre las últimas actualizaciones del caso, pero optó por no ofrecer detalles. El gobernador manifestó que se debe cuidar a la víctima por ser menor de edad.

“No puedo dar muchos detalles porque tenemos que cuidar a la víctima, es una niña, es una menor de edad y tenemos que cuidar su identidad y todo lo que sucedió”, dijo.

“Esto demuestra que en Jalisco la ley está para cumplirse, que no hay privilegio y que quien la hace, la paga”, concluyó.

Lemus no es el único político mexicano que se ha pronunciado sobre el caso. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie también opinó al respecto y manifestó que a pesar de ser amigo de Bravo, tiene que pagar las consecuencias de sus actos si es declarado culpable.

“Lo que sucedió ayer, pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería yo las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias”, dijo a un grupo de reporteros tras salir de un acto público.

El pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, fue detenido Omar Bravo, luego de una denuncia por abuso sexual infantil agravado. La víctima, una adolescente de 17 años, presentó su testimonio junto con material audiovisual.

El exfutbolista es señalado de abusar de la menor cuando tenía 11 años en 2019, tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México.

Según la demanda, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico. De acuerdo con los reportes, la menor habría registrado los encuentros con Bravo tras no recibir credibilidad en el relato por parte de sus familiares.

El exjugador estará detenido, al menos, hasta el 10 de octubre. Tras esa fecha, un jurado decidirá si Bravo enfrentará juicio y será procesado por abuso sexual infantil.



Sigue leyendo:

· Acusación de abuso sexual pone en riesgo el papel de Omar Bravo en el Mundial 2026

· Detienen en México al exjugador de Chivas Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor

· Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán