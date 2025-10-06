Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

El exjugador de Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, seguirá en prisión preventiva en la misma cárcel donde estuvo recluido el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El que fuese delantero de Sporting Kansas City en la MLS es acusado de abuso sexual a una menor de edad.

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que Bravo está señalado por supuesto abuso sexual infantil. El pasado domingo fue imputado y puesto a disposición de un juez.

El exjugador está recluido en la cárcel de Puente Grande, un centro penitenciario conocido por su dureza y sobrepoblación. También, porque ‘El Chapo’ Guzmán escapó de allí en 2001, oculto dentro de un carrito de lavandería, una fuga más que mediática.

Según reportes, la cárcel de Puente Grande tiene capacidad para 4,5000 personas. Sin embargo, actualmente hay más de 5,200 reclusos.

Prisión preventiva para Omar Bravo

El pasado domingo se realizó la primera audiencia contra Bravo. La Fiscalía General de Jalisco determinó que la exestrella de Chivas deberá permanecer en prisión de manera preventiva.

Esto, mientras continúan el proceso de investigación y recolección de pruebas. El exjugador estará detenido, al menos, hasta el 10 de octubre. Tras esa fecha, un jurado decidirá si Bravo enfrentará juicio y será procesado por abuso sexual infantil.

El exfutbolista es señalado de abusar de una niña de 11 años en 2019 tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México. Según la denuncia, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico.

De acuerdo con los reportes, la menor habría registrado los encuentros con Bravo tras no recibir credibilidad en el relato por parte de sus familiares.

Omar Bravo y otro escándalo con una menor de edad

No es la primera vez que Omar Bravo se ve envuelto en señalamientos relacionados con menores de edad. Antes de ser figura en Chivas, el delantero ya arrastraba un episodio, fue poco difundido en su momento.

Durante el inicio de su carrera, Bravo sostuvo una relación con Claudia Verónica Hernández Casas, quien tenía apenas 15 años cuando comenzaron a salir.

A los 16, Claudia quedó embarazada de Bravo, que tenía 22. Según su testimonio, la leyenda de Chivas no solo se negó a reconocer a la hija que tuvieron, sino que desapareció: cambió de número, se mudó y evitó cualquier tipo de contacto.



