Caso Omar Bravo: abogado de la presunta víctima señala existencia de videos e imágenes como evidencia

Las novedades en el caso de Omar Bravo, acusado de abuso sexual contra una menor, continúan emergiendo. El abogado de la presunta víctima señaló la existencia de un video y al menos 42 imágenes de conversaciones que funcionan como evidencia en la investigación.

En una entrevista con Ahtziri Cárdenas Camarena de la cadena Univision, Juan Soltero aseguró que hay un video y 42 imágenes de captura de pantalla a conversaciones entre Bravo y la supuesta víctima.

“Tuvimos en cuenta que existe un video que grabó la menor y 42 capturas llamadas screenshot de WhatsApp que hizo la menor y que guardo donde este sujeto le proponía, que le decía, te voy a visitar en tu cuarto o vente y después le hacía borrar los mensajes, pero ella le hacía capturas de pantalla”, indicó.

“Esas 42 capturas están ofrecidas como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación. En este caso particular, no obstante que está el dicho de la menor y que está muy congruente y que hay un dictamen psicológico que resulta positivo, para que el hecho haya sido denunciado”, explicó.

Soltero también aclaró el panorama sobre particularidades del caso. Explicó que la presunta víctima es hija de la actual pareja sentimental de Bravo. La mujer tiene tres hijas y solo una es en común con el exjugador.

La presunta víctima en el caso contra Omar Bravo sería la hija mayor de su actual pareja. Por tratarse de un delito de índole sexual que involucra a una menor de edad, el abogado de la denunciante subrayó que no se puede revelar su identidad ni detalles como la edad.

Además, indicó que se está evaluando, junto a la madre, si las otras dos menores podrían haber sido víctimas de situaciones similares. Soltero describió cómo se gestó el caso.

El pasado 30 de septiembre llegó la madre a su oficina exponiendo que su pareja (Bravo) supuestamente estaba abusando sexualmente de su hija desde hace más de seis años, pero no fue hasta entonces que tuvo conocimiento.

Fue así como se procedió con una denuncia ante las autoridades y el pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, fue detenido Omar Bravo.

El exfutbolista es señalado de abusar de la menor cuando tenía 11 años en 2019. Según la demanda, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico.

El exjugador estará detenido, al menos, hasta el 10 de octubre. Tras esa fecha, un jurado decidirá si Bravo enfrentará juicio y será procesado por abuso sexual infantil.



