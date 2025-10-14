Cubierto de sangre hombre fue a confesar a la policía muerte de amigo en Nueva York

Un hombre de 56 años murió apuñalado en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer y la policía supo del crimen porque un amigo de la víctima fue a una comisaría con las manos ensangrentadas y confesó que lo había cometido.

Según fuentes policiales, el drama comenzó alrededor de las 3:15 a.m. del lunes cuando el sospechoso de 58 años entró en la Comisaría 77 y declaró a la policía que creía haber asesinado a su amigo dentro de un apartamento de Crown Heights. El sospechoso, con 16 arrestos en su historial, tenía las manos ensangrentadas y cortes. La víctima también tenía antecedentes penales. Los nombres de los involucrados no fueron divulgados.

Tras escucharlo, los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos, un edificio residencial de tres plantas en Troy Ave., cerca de Park Place. Al llegar, encontraron huellas de sangre en el exterior del apartamento, según las fuentes. Dentro estaba la víctima, boca arriba, con puñaladas en el pecho y los brazos. Los paramédicos que acudieron al lugar lo declararon muerto en el lugar a las 3:27 a.m.

Al parecer, el asesino utilizó un cuchillo de cocina ensangrentado hallado en el lugar. Es posible que también haya utilizado unas tijeras. No quedó claro de inmediato quién de los involucrados vivía en el apartamento ni qué provocó el ataque. Su amigo estaba siendo interrogado, pero no se anunciaron cargos de inmediato, señaló Daily News.

A principios de este mes un hombre de 69 años murió apuñalado por la espalda dentro de un apartamento en Chinatown, Manhattan (NYC) y un sospechoso de 50 años fue arrestado como sospechoso. En agosto Vick Ramjit (38) murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.