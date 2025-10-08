Apuñalaron a hombre de 69 años por la espalda: homicidio en apartamento en Nueva York

Un hombre de 69 años fue apuñalado mortalmente por la espalda dentro de un apartamento en Chinatown, Manhattan (NYC).

La víctima fue trasladado a NYC Health and Hospitals/Bellevue, donde más tarde falleció, señaló Fox News. Según la Policía de Nueva York, Feizhon Zheng fue arrestado por y acusado de homicidio por el apuñalamiento ocurrido en 7 Eldridge St. alrededor de las 3:50 p.m. del sábado.

No se sabe el motivo del crimen ni si el sospechoso de 50 años conocía a la víctima, cuya identidad no fue revelada de inmediato a la espera de notificar a la familia. Zheng era residente de en la calle Monroe, a un par de manzanas del lugar del crimen, indicó New York Post. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En agosto Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Este lunes un adolescente de 19 años con aparentes problemas mentales le cortó la cabeza al novio de su madre en un ataque con cuchillo dentro del baño de su casa en Staten Island (NYC). La semana pasada un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo y luego provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC). El miércoles un gran jurado presentó una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

A fines de septiembre Gherson López (29), migrante salvadoreño, fue sentenciado a 20 años de prisión tras declararse culpable de apuñalar mortalmente a José Argueta Canales (34) afuera de una tienda de comestibles en Long Island (NY).