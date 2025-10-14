Eric Adams dice que Zohran Mamdani representa un retroceso para Nueva York: “Es un obstáculo”

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió este martes que el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani representaría un retroceso para la ciudad si llega a ganar en las elecciones del próximo 4 de noviembre.

“Tenemos un gran obstáculo y es Zohran”, declaró Adams durante una rueda de prensa en el Kings County Hospital, en Brooklyn, según reseñó el New York Post. “No quiero que retrocedamos y Zohran y los Socialistas Democráticos de América nos harán retroceder”, insistió.

El mandatario, que se retiró de la carrera por la reelección, afirmó que Mamdani y su movimiento representan una agenda de extrema izquierda que amenaza con deshacer los avances de su gestión.

“Quiero un sucesor que no haya sucumbido a esa agenda, que está enganchada a nuestra ciudad”, dijo.

Entre las propuestas que criticó, Eric Adams señaló las “falsas promesas” del asambleísta sobre una posible congelación de los alquileres en viviendas estabilizadas. Recordó asimismo que el alcalde no tiene autoridad directa para imponer ese tipo de medidas, las cuales dependen de la Junta de Pautas de Alquiler.

También rechazó las intención del socialista democrático de otorgar a la Junta de Revisión de Quejas Civiles el poder final sobre la disciplina de los agentes de policía, así como su apoyo al cierre del complejo carcelario de Rikers Island, medidas que calificó de poco realistas.

Eric Adams todavía evalúa por quién votar

Durante su comparecencia, el alcalde saliente reiteró que aún evalúa a quién respaldar en las elecciones de noviembre.

Entre los posibles candidatos mencionó al exgobernador Andrew Cuomo, quien se postula como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

“Todavía estoy en conversaciones”, señaló. “Quiero escuchar compromisos reales y asegurarme de que programas como los que lanzamos hoy continúen”, agregó.

De acuerdo con el New York Post, desde su retiro de la contienda el pasado 28 de septiembre, Adams ha mostrado una actitud más abierta hacia Cuomo, pese a las tensiones que ambos tuvieron en el pasado.

“No se trata solo de apoyar a cualquiera menos a Zohran. Les di mi sangre, sudor y lágrimas durante 40 años y quiero asegurarme de que quien venga lo lleve adelante”, expresó.

Fuentes consultadas por el medio indicaron que el alcalde incluso eliminó críticas al exgobernador de su discurso de despedida para centrar sus ataques en Mamdani.

En otro momento, Adams advirtió que no quiere que “Nueva York se parezca a lo que está ocurriendo en Europa”, aludiendo al “comportamiento extremista” de movimientos de izquierda radical en ciudades como Londres y París, según un portavoz citado por el Post.

