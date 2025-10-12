Demócratas de NY se unen a Letitia James tras acusación: “Hemos cruzado una línea roja”

Las facciones rivales de Partido Demócrata cerraron sus filas en torno a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y presentaron los cargos federales en su contra como una señal de las estrategias autoritarias del presidente Donald Trump.

“¿Qué están haciendo todos los sectores de nuestro aparato político en este estado? Se están uniendo para apoyar a Tish”, expresó L. Joy Williams, presidenta de la Conferencia Estatal de Nueva York de la NAACP, quien supo de la acusación antes de un discurso de la gobernadora Kathy Hochul en la convención de la NAACP en Long Island.

“La gente está furiosa”, agregó Williams. “No se trata solo de líderes políticos y activistas. El neoyorquino en general está furioso”.

James, quien fue elegida en 2018, aseguró que los cargos no tienen fundamento y tienen motivaciones políticas. Ha estado en la mira del mandatario republicano desde que su oficina lo demandase a él y a sus compañías por fraude en 2022. Un juez multó al magnate neoyorquino con más de $350 millones de dólares, pero la sanción fue anulada y se encuentra en apelación.

Los fiscales federales del estado de Virginia acusaron a la fiscal de Nueva York de dos cargos vinculados con fraude hipotecario. La fiscal federal interina Lindsey Halligan, quien firmó la acusación, dijo que los cargos “representan actos delictivos intencionales y graves abusos contra la confianza pública”.

“Nadie está por encima de la ley”, manifestó Halligan, tomando prestada la frase que James ha usado a menudo para describir su caso contra Trump.

Mientras los abogados se prepararan para la batalla legal para el 24 de octubre, políticos y defensores de derechos humanos en Nueva York se movilizan.

Tras ser dada a conocer la acusación, tres funcionarios electos de la Gran Manzana, el contralor Brad Lander, el defensor público Jumaane Williams y la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, realizaron una inusual aparición conjunta para denunciar la acusación.

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado de Estados Unidos, señaló que todos deberían estar indignados.

“Así es como se ve la tiranía”, dijo en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos.

En este sentido, la acusación de James se convirtió inmediatamente en un tema de campaña para la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

El candidato socialdemócrata Zohran Mamdani se unió a los partidarios de James a las afueras del tribunal de Manhattan, donde la oficina del fiscal general ganó un juicio que halló a Trump culpable de fraude civil.

“Esto es una flagrante injusticia”, declaró Mamdani, asambleísta estatal a quien James ha respaldado. “Es un acto descarado de represalia política”.

Por su parte, el rival más cercano de Mamdani, Andrew Cuomo, tuvo una respuesta más moderada, donde emitió una declaración denunciando en general el partidismo en el sistema judicial penal.

En principio, su declaración no mencionó a Trump ni a James por su nombre. Su oficina supervisó una investigación en 2021 que concluyo que el exgobernador del estado acosó sexualmente a varias mujeres, una conclusión que Cuomo ha criticado por mucho tiempo como un atentado con motivaciones políticas.

“Debemos restaurar la fe en la justicia, los hechos y el debido proceso, porque cuando la justicia se vuelve partidista, todos pierden”, publicó Cuomo en X. Posteriormente, reeditó la declaración con los nombres de Trump y James incluidos.

In a democracy, the rule of law must be sacred – impartial, objective, and above politics. When the law is weaponized or manipulated to advance political agendas, it erodes public trust and weakens the very foundation of justice. Whether it comes from the right or the left, from… — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) October 9, 2025

Pero la publicación inicial causó una réplica de los partidarios de James, incluyendo a Mamdani. “Si no pueden pronunciar el nombre de Donald Trump hoy, ¿cómo le plantarán cara mañana?”, expresó.

“Las diferentes facciones del Partido Demócrata en Nueva York deberían aprovechar la acusación contra James como una oportunidad para unirse y centrar su mensaje contra la administración Trump“, indicó Christina Greer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Fordham.

“Sabemos que el presidente ya ha prometido que penalizará a la ciudad de Nueva York si la contienda por la alcaldía no resulta como él desea”, señaló. “Por eso, espero que los demócratas aprovechen esta oportunidad para reflexionar seriamente sobre las amenazas más importantes que se avecinan y cómo pueden proteger mejor a los ciudadanos de Nueva York”.

Por otro lado, los republicanos dicen que la acusación en algo de trato igualitario.

La fiscalía declaró que James compró en 2020 una casa en la avenida Peronne de Norfolk, Virginia, que alquila a una familia de tres personas. No obstante, la fiscal general de Nueva York declaró ante el banco que pretendía usar la propiedad como una segunda residencia, lo que le permitiría obtener una tasa hipotecaria más baja y ahorrar cerca de $19,000 dólares por la vigencia del préstamo, dicen los documentos judiciales.

En tanto, el caso civil de James contra Trump se enfocó en que la Organización Trump infló el valor de sus activos para obtener condiciones de préstamo más favorables, informó Gothamist.

Mike Lawler, representante republicano del valle del Hudson, dijo en una publicación en X el año pasado en el que James habló sobre el caso civil de Trump y dijo que el gobierno les “echará una lección” a los estadounidenses comunes si tratan de “hacer trampa para obtener mejores préstamos”.

“Según la acusación, Tish James afirmó que se trataba de una segunda residencia, no de una propiedad para generar ingresos”, publicó Lawler en X. “De ser cierto, según sus propios tuits, parecería que cree que es un delito procesable, ya que le permitió obtener un préstamo más favorable”.

According to the indictment, Tish James claimed this was a second residence, as opposed to an income property.



If true, then it would seem based on her own tweets, she believes that is a prosecutable offense as it resulted in a more favorable loan.https://t.co/bqvlssxtfv https://t.co/TFVx83Dn1w pic.twitter.com/yc8GUWV2wN — Mike Lawler (@lawler4ny) October 10, 2025

James y sus abogados no han abordado específicamente los cargos de la acusación. Sus comentarios previos sobre la investigación independiente se centraron en una denuncia penal presentada en el mes de abril, por Bill Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda designado por Trump, vinculada con una casa independiente en Norfolk que James compró con su sobrina.

El fiscal general afirmó que la recomendación de Pulte se basó en documentos meticulosamente seleccionados. James incluyó la casa en la avenida Peronne en sus formularios estatales de declaración financiera como propiedad de inversión. Declaró entre $1,000 y $5,000 dólares de ingresos en 2020, pero no tuvo ingresos por alquiler en los años posteriores.

La profesora de la Facultad de Derecho de Cardozo y exfiscal federal, Jessica Roth, afirmó que podría ser difícil de demostrar que James obtuvo el préstamo argumentando que la propiedad era su segunda residencia, la fiscalía tendría que demostrar que James pretendía defraudar al banco.

“¿Si al final no obtuvo grandes ganancias con el dinero ahorrado, eso sugiere que realmente estaba implicada en un plan elaborado para ganar a alguien?”, cuestionó Roth. “¿O sugiere en cambio, que fue un error? Si es que lo fue”.

Tanto Roth como el representante estadounidense Dan Goldman, otro fiscal federal, aseguraron que un juez podría desestimar el caso debido a un proceso selectivo, en el que un caso representa factores ajenos a las evidencias, antes de que llegue al jurado. Los dos indicaron en una publicación en redes en la que Trump afirmó haber nombrado a Halligan tras despedir al exfiscal federal Erik Siebert.

El ejecutivo afirmó que Siebert no actuó con la suficiente rapidez para presentar cargos contra James y el exdirector del FBI, James Comey, quien se declaró inocente el miércoles del cargo de mentir al Congreso.

“Lo que esto claramente significa es que se elige un objetivo y se hace todo lo posible para fabricar un crimen. Y lo sabemos porque Donald Trump lo dijo”, explicó Goldman, demócrata que representa partes de Manhattan y Brooklyn. “Hemos cruzado la línea roja”.

