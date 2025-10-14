Ex de Britney Spears asegura que la cantante vigilaba a sus hijos con un cuchillo

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, acaba de hacer fuertes revelaciones sobre la cantante en su libro de memorias ‘You Thought You Knew’, donde describe episodios alarmantes ocurridos durante su matrimonio con la “Princesa del pop”.

Según fragmentos adelantados por The New York Times, el exbailarín asegura que Spears, en más de una ocasión, fue encontrada por sus hijos de pie en la puerta de sus habitaciones “observándolos dormir con un cuchillo en la mano”.

“A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir —‘Ah, ¿están despiertos?’— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones”, escribió Federline en el libro que saldrá a la venta el 21 de octubre.

En sus memorias, el exbailarín, de 47 años, también expresó que el movimiento “Free Britney”, que en 2021 ayudó a la cantante a liberarse de su tutela de 13 años, podría haber tenido efectos negativos y enfatizó la necesidad de que los fans se concentren en el bienestar de la cantante.

“Ahora, más que nunca, (nuestros hijos) necesitan su apoyo. He sido su apoyo durante años, pero ahora es más grande que yo. Es hora de dar la voz de alarma”, afirma.

Kevin Federline claims ex Britney Spears would watch sons sleep ‘with a knife in her hand’ https://t.co/zhGsMzDaaq pic.twitter.com/JcvyFP6pxj — New York Post (@nypost) October 14, 2025

Kevin Federline y Britney Spears estuvieron casados entre 2004 y 2007 y, desde su separación, habían mantenido una tensa batalla por la custodia de sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

A pesar de los conflictos familiares, Spears, de 43 año, vivió en diciembre de 2024 un emotivo reencuentro con su hijo Jayden, tras dos años de distanciamiento. En esa ocasión la cantante compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se les ve celebrando la Navidad frente a una chimenea.

“Lloro de alegría y estoy literalmente en estado de shock todos los días. ¡Estoy loca, tan enamorada y bendecida!”, escribió la intérprete de Baby One More Time.

Aunque Sean Preston no estuvo en el encuentro, fuentes cercanas citadas por Page Six aseguraron que “Britney está encantada de tener de vuelta a su bebé” y que todo va por buen camino”.

Las memorias de Federline se publicarán el 21 de octubre, y se espera que generen un intenso debate sobre la vida personal de Spears y su relación con sus hijos.

