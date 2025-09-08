Britney Spears preocupa por vivir en una mansión desordenada y con excrementos de perro

La familia de la cantante Britney Spears está preocupada por la artista ya que, según han dicho, vive en una casa desordenada y con excrementos de perros.

Según dijo una fuente a Daily Mail, Britney Spears está atravesando un episodio de salud mental que la familia está siguiendo de cerca, aunque no planean intervenir.

La fuente aseguró que la cantante de “Toxic” está “atravesando un episodio ahora mismo, y vamos a verla luchar contra él como lo ha hecho durante años”.

De acuerdo con el testimonio de los allegados, Britney Spears vive en su mansión rodeada de desorden, no limpia el excremento de sus perros y su casa, según dijeron, no funciona como lo haría bajo el mando de una persona adulta.

A pesar de la situación, la familia de Britney Spears no planea intervenir ya que esta es una situación que se ha presentado en varias ocasiones. “Sus allegados han visto esto una y otra vez, y aunque está monitoreado, no van a hacer ningún tipo de intervención”, agregó la fuente.

A pesar de que no planean intervenir, otra fuente aseguró que están “aterrorizados” por el futuro de la intérprete de ‘Toxic’.

Hace un mes Britney Spears causó preocupación en redes sociales tras publicar un video bailando en su desordenada casa. Al fondo se podía observar lo que parecía excremento de perros.

Este fin de semana la cantante causó controversia nuevamente al publicar un video desde un baño de un restaurante para escapar de “una cita de sushi horrible”. La artista levantó su diminuto vestido negro para mostrar su trasero mientras bailaba al ritmo de la música que sonaba en el local.

Britney Spears fue una estrella de la música pop en la década de los 2000, pero la persecusión de la prensa derivaron en problemas de salud mental que la afectaron profundamente. Su padre impuso una tutela legal sobre Spears con la que controlaba sus finanzas, su carrera y la mayor parte de los aspectos de su vida personal. Luego de 14 años un juez determinó en 2021 que la tutela ya no era necesaria y le devolvió el control sobre su patrimonio y vida personal.

