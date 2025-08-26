Britney Spears califica su matrimonio con Sam Asghari como una ‘falsa distracción’

Britney Spears volvió a abrir su corazón en redes sociales, y lo hizo con una foto de espaldas, sin ropa, y un mensaje lleno de honestidad. La cantante, de 43 años, no se guardó nada y calificó su matrimonio con Sam Asghari como una “falsa distracción“, mientras atravesaba el proceso de estar separada de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, durante tres años.

“Somos personas tan frágiles y humanas que los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos estuvieron 3 años fuera”, escribió, dejando claro que esa fue una de las etapas más duras que ha vivido.

Britney confesó que en ese tiempo no podía llamarles ni mandarles mensajes, y que lo único que le quedaba era llorar y negar lo que pasaba. En medio de ese dolor, se sinceró y agregó que su matrimonio con el modelo fue un distractor emocional.

“No pude llamar ni enviar mensajes de texto y recuerdo en estado de shock que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi parecía una falsa distracción para ayudarme a lidiar con eso”, admitió.

La intérprete de ‘Gimme More’ también habló de algo que, aunque suene pequeño, para ella es un gran síntoma de recuperación, destacando que ha vuelto a sentir hambre de manera intensa y renovada.

“Sé que me estoy recuperando porque tengo hambre otra vez, como un niño o un bebé… Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es como si fuera la primera vez que como en mi vida… Mi alma nunca ha probado una comida así en mi vida”, aseguró.

Por su parte, Sam Asghari, de 31 años, respondió a los comentarios de Spears, asegurando que para él su matrimonio fue auténtico.

“Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Quizás fue breve, pero estuvimos juntos siete años. Estaba enamorado de ella, siempre la amaré y siempre le deseo lo mejor“, dijo a través de su representante a People.

Britney Spears y Sam Asghari se conoció en 2016 durante el rodaje del video musical “Slumber Party” y en junio de 2022 se casaron en una ceremonia de lujo. Sin embargo, en agosto de 2023, Asghari solicitó el divorcio a Spears alegando “diferencias irreconciliables”, finalizado en mayo de 2024.

