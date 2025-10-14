Joana Sanz rompe el silencio tras el nacimiento de su hijo con Dani Alves

Después de mantener su embarazo en absoluto hermetismo, la modelo española Joana Sanz y esposo, el antiguo futbolista brasileño, Dani Alves, viven ahora uno de los momentos más significativos de su vida tras el nacimiento de su primer hijo en común.

La pareja, que decidió llevar este proceso lejos del foco mediático tras la fuerte polémica que vivieron por el año que pasó Dani Alves en prisión por agredir sexualmente a una mujer en una discoteca, ya se encuentra en casa disfrutando de la llegada del pequeño y adaptándose a su nueva etapa como padres.

A pesar de esto, la felicidad de la pareja se vio empañada cuando la noticia del nacimiento se filtró antes de que ellos pudieran compartirla. A raíz de esto, la modelo canaria decidió expresar sus sentimientos públicamente con una emotiva reflexión en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Joana compartió un mensaje sincero y lleno de emociones en el que habló de lo sucedido y además también del camino que ella y Alves han decidido tomar como familia.

“Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer. Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores”, inició la modelo dejando claro su malestar por la filtració.

Asimismo consideró que las personas deberían tener tacto y que deben pensar más en el daño que le pueden causar al otro.

“Deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote. Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor. Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto”, detalló.

“Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea. Gracias a los que nos quieren”, concluyó.

El nacimiento de este pequeño representa un renacer para la pareja, los cuáles han superado etapas turbulentas y ahora vive un momento de serenidad. Juntos desde 2015, Joana y Alves se casaron dos años después en una íntima ceremonia en Formentera.

Hoy, casi una década más tarde, celebran la llegada de su hijo como el comienzo de una nueva vida en familia, marcada por la discreción, la fortaleza y el deseo de mantener su felicidad lejos del ruido mediático.

