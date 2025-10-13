Mark Sánchez cuenta los detalles tras su incidente en Indianápolis

El antiguo mariscal de campo de la NFL, Mark Sanchez, decidió acabar con el silencio tras el violento incidente que lo llevó al hospital y posteriormente a enfrentar cargos legales en los Estados Unidos durante las últimas semanas.

Estas declaraciones las realizó Sánchez a través de un video difundido por el periodista Max Lewis en sus redes sociales justo después de haber sido dado de alta en Indianápolis y donde agradeció a todos aquellos que lo asistieron y aseguró que su prioridad ahora es recuperarse física y emocionalmente.

“Ahora mismo estoy concentrado en mi recuperación y quiero agradecer a los servicios de emergencia, al hospital Eskenazi, al sheriff del condado de Marion, al Departamento de Policía de Indianápolis y a la policía metropolitana. Pero estoy concentrado en mi recuperación y solo quiero ver a mi esposa, a mi hijo y a mis dos niñas”, dejando claro que su familia es su principal apoyo en estos momentos.

El exjugador, conocido por su paso en equipos como los New York Jets, fue arrestado tras una pelea ocurrida frente a un hotel en Indianápolis. Según los reportes oficiales, la disputa involucró a un camionero de 69 años identificado como Perry Tole.

New York Jets quarterback Mark Sanchez. (AP Photo/Elise Amendola)

La policía informó que Sánchez enfrenta un cargo de agresión agravada de nivel 5, además de haber sido detenido inicialmente por agresión con lesiones, ingreso no autorizado a un vehículo motorizado y ebriedad en público; esto por haber presuntamente atacado al mencionado Tole al no estar de acuerdo con él en una disputa.

Durante su breve declaración, Sanchez evitó profundizar en los detalles del caso o comentar sobre la víctima. Cuando se le preguntó si tenía algún mensaje para Tole o para la comunidad local, su respuesta fue breve: “Ya llegará el día en que responderé a todas estas preguntas”, señaló, dejando entrever que hablará cuando el proceso judicial avance.

También dedicó unas palabras especiales a la médica que lo atendió tras el altercado, mostrando gratitud por su intervención al considerar que le salvó la vida de las heridas que presentaba.

“Creo que lo importante es agradecer a la Dra. (Lindsey) Mossler, la cirujana. Me salvó la vida. Así que le estoy muy agradecido”, añadió con evidente emoción.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, Mark Sanchez fue fichado oficialmente después de recibir el alta médica y posteriormente regresó a su residencia, donde continuará su recuperación mientras el caso sigue su curso legal.

Sigue leyendo:

–Orbelín Pineda reconoce el complicado momento de la selección mexicana y promete cambios

–La gran sequía: más de una década sin títulos para Nueva York en la MLB, NBA y NFL

–Eddie Hearn lanza duro cuestionamiento a Dana White y Zuffa Boxing