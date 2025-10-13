Orbelín Pineda reconoce el complicado momento de la selección mexicana y promete cambios

La selección mexicana regresó al país con un ambiente de reflexión luego de la aplastante derrota 0-4 que sufrieron ante el combinado nacional de Colombia este fin de semana en la ciudad de Arlington, Texas, por lo que deben seguir trabajando en su camino de fortaleza de cara a Mundial de 2026 que realizarán junto a Estados Unidos y Canadá.

El equipo de Javier Aguirre ya se encuentra en Guadalajara entrenando de cara al partido que tendrán contra la selección de Ecuador en el Estadio Akron, coliseo que será una de las sedes mexicanas para la cita internacional de la FIFA.

Entre los jugadores que enfrentaron a los medios tras esta derrota se encontraba Orbelín Pineda, futbolista del AEK Atenas, quien reconoció que el momento que vive el Tri no es el ideal y al mismo tiempo aseguró que aún hay tiempo para corregir el rumbo antes del gran torneo.

“Estos partidos son de preparación y son los que nos van a ayudar a estar mejor en el Mundial. Prepararnos, aceptar que esta es la realidad, que a veces no salen las cosas como esperamos y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible”, declaró el mediocampista, consciente de que los resultados recientes son un llamado de atención.

El jugador coincidió con las palabras de su entrenador al considerar que varios de los futbolistas no estuvieron al nivel esperado para un partido de tanta importancia contra una selección nacional como la de Colombia; asimismo sostuvo que es importante tomar este desempeño con responsabilidad y mirar hacia adelante.

“Creo que la autocrítica nos hace mejores jugadores porque te das cuenta qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Ahí sale todo. Te das cuenta lo que has dejado de hacer en la cancha, qué es lo que te hace falta, también lo tomo personal porque creo que no he estado en un alto nivel”, enfatizó Pineda.

México tendrá una serie de pruebas de alto nivel de cara al cierre de este 2025 con el objetivo de analizar si realmente tendrán las cualidades para tener un buen papel en el Mundial de 2026; esto al enfrentarse contra Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Estos encuentros, más allá del resultado, servirán para medir la capacidad de reacción de un grupo que busca reencontrar su mejor versión y no repetir lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022 cuando fueron eliminados en la fase de grupos.

