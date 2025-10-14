Javier Aguirre lanza advertencia a sus jugadores antes del duelo entre México y Ecuador

El director técnico de la selección de México, Javier “Vasco” Aguirre, no se anduvo con rodeos antes del próximo compromiso que disputará el Tri ante el combinado nacional de Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, compromiso en el que dejó clara la postura de que todos los miembros de la plantilla deben cumplir con su rol dentro del campo o de lo contrario quedarán fuera del equipo.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido contra el cuadro sudamericano, Aguirre se mostró autocrítico tras la dura derrota frente a Colombia, pero también determinación para darle un giro al desempeño del equipo.

Adelantó que planea una reestructuración importante en la alineación inicial con el objetivo de ver una mejor versión del Tri y así intentar conseguir un triunfo en su camino a lo que será su participación en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Hirving Lozano espera seguir dentro de la selección de México. Crédito: Julio Cortez | AP

“A partir de que voy a hacer siete u ocho cambios… a partir de que los jugadores entiendan que sino hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí, y no me estoy lavando las manos porque yo soy el que los escojo”, advirtió el entrenador.

“Mi obligación es trabajar, elegir a los mejores, intentar jugar mejor e insisto, hay cosas rescatables de este partido, hay jugadores que me han sorprendido y vamos a ver si mañana somos capaces con nuestra gente de dar una mejor imagen en cuanto a resultados”, añadió el “Vasco”, confiando en que el apoyo del público tapatío sirva de impulso para recuperar el rumbo.

Aguirre desea que el encuentro ante Ecuador sirva como punto de inflexión, no solo para mejorar los resultados, sino también para reconectar con la afición y fortalecer el compromiso de sus dirigidos.

“Espero que mañana hagamos un mejor funcionamiento y ganemos para que los jugadores vuelvan a sus equipos con las ganas de regresar a la selección nacional y que la afición nos quiera seguir viendo a pesar de los tropiezos”, sostuvo.

Mexico forward Raul Jimenez (9) is congratulated after scoring a goal by forward Hirving Lozano (22), midfielder Erick Sanchez (18) and forward German Berterame (7) during the first half of an international friendly soccer match against South Korea, Tuesday, Sept. 9, 2025, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)

Aunque el 4-0 ante Colombia dejó un mal sabor de boca, el técnico mexicano se negó a caer en el pesimismo y aseguró que que incluso en las derrotas hay aspectos positivos que rescatar.

“Entiendo que los números son fríos y ese 4-0 es indefendible y trato de meterlo en un global de 21 partidos, es una derrota, pero creo que hay cosas rescatables en la misma derrota y no soy capaz de ver todo en color negro”, concluyó.

