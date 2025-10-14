La ‘Chocolate-Manía’ de Dubái: Innovación y lujo más allá de las barras tradicionales

Creada por Fix Chocolatier en Emiratos Árabes Unidos en 2021, la barra de chocolate de Dubái alcanzó la viralidad y el estrellato global a través de las redes sociales (TikTok) para 2023. Las redes sociales marcan tendencias gastronómicas.

El chocolate Dubai ha ido ganando popularidad y su éxito se le atribuye a una combinación única que le da una “textura” que integra suavidad, cremosidad y el “crujido”. Esto se logra con una capa gruesa de chocolate con leche que envuelve un relleno cremoso a menudo de pistacho y/o tahini, mezclado con la masa filo crujiente conocida como kadayif.

Para el último trimestre de 2025 lo que comenzó como una “Tendencia” ha avanzado a un “Movimiento”, porque ya no se trata de la barra original, sino que surgen adaptaciones por parte de marcas globales y pequeños negocios a una amplia gama de productos como croissants, batidos, s’mores, matcha e incluso pasteles y helados (mencionado en IHOP, Baskin-Robbins, Costco).

Los expertos interpretan este comportamiento como una asimilación más profunda en el mercado, según AP.

Una tendencia con impacto económico

El consumo del popular chocolate de Dubai paso de una tendencia explosiva a un marcador de consumo en aumento con consecuencias en la economía, en especial en la cadena de suministro, contribuyendo a la escasez y encarecimiento del pistacho, según productores iraníes.

Grandes marcas como Trader Joe’s, Walmart, Costco, QVC y Lindt se sumaron al concepto, ya sea con versiones de terceros o de marca propia, legitimando aún más la moda y asegurando su presencia en el mainstream. A continuación algunas de las propuestas:

Trader Joe’s:

Marca del producto: Patislove.

Tipo de producto: Barra de chocolate (generalmente de Pistacho y Chocolate Oscuro “Dubai Style”).

Lindt:

Tipo de producto: Barra de chocolate.

Nota: Se lanzó una cantidad limitada en Europa que atrajo multitudes.

IHOP:

Tipo de producto: Panqueques (por tiempo limitado).

Baskin-Robbins:

Tipo de producto: Helados (sabores inspirados en Dubái).

Costco:

Tipo de producto: Variedad de dulces de chocolate, incluyendo un pastel de chocolate de Dubái.

Walmart:

Tipo de producto: Chocolate de Dubái (barras u otros dulces).

QVC:

Tipo de producto: Chocolate de Dubái (barras u otros dulces).

Chocolate Dubai: sinónimo de lujo

Tanto ha sido el éxito que el precio no ha sido un problema. Recordemos que es más cara que una barra promedio, parte de su atractivo reside en el toque “indulgente y cosmopolita”, recuerda AP.

Además, la combinación aromática que le imprimen el pistacho, la rosa, el azafrán y el cardamomo elevan una percepción de lujo y un “viaje” sensorial.

Los analistas de AP afirman que aunque el segmento de chocolate relleno de pistacho es aún nicho ($822,900 frente a $16,270 millones en el chocolate total), el crecimiento interanual de sus ventas unitarias se disparó un 1234 %, lo que la convierte en una de las categorías de más rápido crecimiento en el sector de la confitería, a pesar de la disminución general en las ventas de chocolate.

