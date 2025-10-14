La Policía de Nápoles confisca camisetas y objetos de Maradona vendidos cerca de su mural

La Policía municipal de Nápoles requisó este martes una serie de camisetas, fotografías y objetos alusivos a Diego Armando Maradona que se vendían sin autorización cerca del famoso mural que rinde homenaje al astro argentino, fallecido en 2020.

Según informaron medios locales, los agentes acudieron en la mañana a la plazoleta de los Barrios Españoles, donde se encuentra este auténtico santuario dedicado al “Pibe de Oro”, para confiscar mercancía vendida de manera ilegal.

Entre los artículos incautados había camisetas con su imagen, retratos y recuerdos de su etapa en el Napoli, equipo con el que conquistó dos Scudetti (1987 y 1990) y una Copa de la UEFA (1989).

Además, las autoridades cubrieron algunos de los altares populares instalados en la zona en honor al ídolo argentino, lo que generó sorpresa entre los vecinos y turistas que visitan el lugar.

El barrio napolitano donde se encuentra el mural (pintado en 1990, año del segundo título liguero del club) se ha convertido en un sitio de peregrinación para los fanáticos del fútbol y de Maradona.

La figura del campeón del mundo con Argentina en México 1986 ha sido prácticamente divinizada en la ciudad, donde se conservan incluso objetos presuntamente suyos, como un mechón de cabello exhibido en un bar del centro.

Sigue leyendo:

–Antiguo manager de Diego Maradona cuenta los excesos que vivió el argentino

–Hermanas de Diego Maradona procesadas por fraude con la marca del astro argentino

–David Coote, exárbitro de la Premier League, se declara culpable de tomar una imagen indecente de un menor