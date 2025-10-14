David Coote, exárbitro de la Premier League, se declara culpable de tomar una imagen indecente de un menor

El exárbitro de la Premier League David Coote se declaró culpable de haber tomado una “imagen indecente” de un menor, según informó el Daily Mail.

Según las autoridades británicas citadas por el Daily Mail, Coote admitió haber tomado una imagen indecente de un niño de “categoría A”, el nivel más grave dentro de la clasificación británica de delitos sexuales relacionados con menores.

El hecho ocurrió el 2 de enero de 2020 y está vinculado con la descarga, almacenamiento o distribución de material de abuso infantil, delitos que pueden acarrear una pena máxima de hasta 10 años de prisión. Según la investigación, Coote accedió al video a través de una computadora portátil Dell, lo que permitió a las autoridades rastrear el origen del archivo.

Tras declararse culpable, el exárbitro quedó sujeto a los requisitos de notificación del Registro de Delincuentes Sexuales, aunque el tiempo que permanecerá inscrito dependerá de la sentencia que dicte el tribunal de Nottingham. El tribunal le concedió libertad condicional hasta su próxima comparecencia, prevista para el 11 de diciembre.

Una carrera que fue en declive

La carrera del excolegiado había quedado marcada por diversas polémicas. Fue despedido después de que se viralizara un video en el que insultaba a Jürgen Klopp, cuando el alemán era entrenador del Liverpool.

Más adelante, otro video suyo circuló en redes durante la Eurocopa 2024, en el que se le veía consumiendo una sustancia blanca, mientras formaba parte del cuerpo arbitral que dirigió varios encuentros del torneo.

Además, en 2023, Coote estuvo involucrado en una investigación por presunto amaño de partidos y manipulación de tarjetas amarillas, aunque finalmente fue absuelto por la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

