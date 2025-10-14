Latino de Nueva York murió en NJ en accidente vial con moto robada

José García, hombre de 36 años y residente de Brooklyn (NYC), falleció cuando la motocicleta que conducía chocó con un auto en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

Las autoridades identificaron a la víctima una semana después de la colisión sucedida alrededor de las 9:45 p.m. del 6 de octubre, informó la Fiscalía del condado Essex. Los investigadores descubrieron que una camioneta Nissan Pathfinder 2006 que circulaba hacia el norte intentó girar a la izquierda en 696 Mount Prospect Avenue cuando fue impactada por una motocicleta todoterreno que se dirigía hacia el sur.

García fue trasladado al University Hospital de Newark, donde fue declarado muerto a las 11:03 p.m. la misma noche. La motocicleta no estaba registrada y la fiscalía la había descrito previamente como “denunciada como robada”, acotó NJ.com. El conductor del Nissan permaneció en el lugar. La investigación sigue abierta.

A principios de este mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes María Niotis e Isabella Salas, a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede.

En septiembre Pedro Chavaz fue fatalmente atropellado en Nueva Jersey y la policía estuvo pidiendo la ayuda del público para ubicar al conductor que huyó de la escena. En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ).

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.