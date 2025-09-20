Trabajador latino murió arrollado en Nueva Jersey; conductor huyó

Pedro Chavaz fue fatalmente atropellado en Nueva Jersey y la policía estuvo pidiendo la ayuda del público para ubicar al conductor que huyó de la escena.

El guatemalteco de 58 años fue arrollado la noche del sábado 13 de septiembre en East Broad St en Bridgeton, condado Cumberland. Los agentes que acudieron al lugar alrededor de las 9:30 p.m. encontraron a Chavaz tendido en el arcén de la carretera con graves lesiones en la cabeza y el rostro. Fue declarado muerto en el lugar.

La hija de la víctima, Miriam Chavaz, declaró a ABC News que su padre acababa de visitar una tienda Wawa cercana y caminaba a casa cuando ocurrió el accidente.

La hija se enteró del incidente tras recibir una llamada de su madre, quien vive en Guatemala y no podía comunicarse con la víctima. Describió a su padre como un hombre trabajador que laboraba en una granja local y ahora está devastados por su muerte.

La policía cree que el vehículo involucrado probablemente sufrió daños en el lado del copiloto y el parabrisas. Mientras, los conductores de la zona expresaron preocupación por la seguridad en East Broad Street. “Hoy en día, la gente conduce como loca”, dijo Bob Chan, de Bridgeton.

La familia de Chavaz afirmó más tarde que la policía les informó que un sospechoso está detenido. Pero las autoridades aún no han dado más detalles sobre el caso.

También el pasado fin de semana Jhoanny Gómez Álvarez (16) murió arrollada en Queens (NYC). Más tarde los agentes federales de ICE informaron que José Edwin Cruz Gómez, conductor acusado de haberla atropellado a propósito a ella y su familia durante una pelea estando borracho, es un inmigrante indocumentado de Honduras.

En otro caso similar, a fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

El mes pasado Stephanie Muñoz (40) falleció atropellada por un conductor que rebasó ilegalmente a otro vehículo en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También en agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.