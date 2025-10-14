Mujer de Carolina del Norte gana $1 millón en la lotería y planea la luna de miel que esperó por 31 años

Después de 31 años de matrimonio sin haber podido disfrutar de una luna de miel, Cheryl Bach finalmente podrá cumplir ese sueño gracias a un golpe de suerte.

La mujer de Carolina del Norte ganó $1 millón de dólares con un boleto de raspadito del juego $10 Million Spectacular, transformando su vida de la noche a la mañana.

Bach compró el boleto ganador en un supermercado Harris Teeter ubicado en Village Walk Drive, en Holly Springs, una localidad del condado de Wake. Al rasparlo, pensó que estaba viendo mal.

“Tuve que ponerme los lentes para asegurarme de que estaba viendo bien”, contó Bach entre risas. “Estuve temblando el resto del día”.

Aun incrédula, decidió contarle la noticia a su esposo, con quien ha compartido más de 3 décadas de matrimonio. Pero convencerlo no fue tarea fácil.

“No me creyó”, recordó. “Tuve que tomar una foto del boleto y enseñársela para que me creyera”.

Una vez confirmado que el boleto era auténtico, la pareja comenzó a imaginar lo que harían con el dinero. Bach acudió el viernes a las oficinas centrales de la Lotería de Carolina del Norte para reclamar su premio, y eligió recibirlo en un solo pago de $600,000. Tras las retenciones de impuestos estatales y federales, se llevó a casa $430,514 netos.

Aunque el dinero llegó como una gran sorpresa, Bach tiene claro en qué lo usará: pagar algunas deudas pendientes y, sobre todo, realizar la luna de miel que nunca tuvieron.

“Ha pasado mucho tiempo”, dijo emocionada. “Queremos hacer algo especial, ir a algún lugar tranquilo donde podamos disfrutar el momento”.

El juego $10 Million Spectacular debutó en diciembre de 2023 con importantes premios: 5 de $10 millones, veinte de $1 millón y otros veinte de $100,000. Sin embargo, las autoridades de la lotería confirmaron que el último premio mayor de $10 millones ya fue reclamado, por lo que el proceso para retirar el juego de circulación ya está en marcha.

Aun así, el impacto de esta historia sigue siendo motivo de alegría entre los residentes del estado. En redes sociales, muchos usuarios celebraron el premio de Bach, destacando que pocas veces una historia de lotería tiene un cierre tan romántico.

Para la ganadora, este dinero representa mucho más que una suma en su cuenta bancaria. Después de 3 décadas dedicadas a su familia y al trabajo, Bach ve este premio como una segunda oportunidad.

“No se trata solo del dinero”, aseguró. “Se trata de poder hacer algo que siempre quisimos y que nunca fue posible antes”.

El caso de Cheryl Bach se suma a la larga lista de personas afortunadas que, con un simple boleto, logran cambiar su destino. La Lotería de Carolina del Norte recordó que una parte de los fondos generados por la venta de boletos se destina a programas educativos y mejoras en las escuelas públicas, beneficiando a miles de estudiantes en el estado.

La probabilidad de ganar un premio de $1 millón en este tipo de juegos es extremadamente baja, pero las historias de los ganadores mantienen viva la ilusión entre los jugadores. En Estados Unidos, millones de personas compran boletos de lotería cada semana, soñando con un golpe de suerte que les permita pagar sus deudas, comprar una casa o simplemente cumplir un deseo postergado.

En el caso de Bach, la fortuna llegó justo a tiempo. Tras muchos años de matrimonio, podrá cumplir con su esposo el viaje que tanto esperaron. Aunque no ha revelado el destino que tienen en mente, dijo que ya comenzaron a hacer planes para su escapada soñada.

“No sabemos todavía a dónde iremos, pero lo importante es que iremos juntos”, comentó. “Después de tantos años, creo que nos lo merecemos”.

Sigue leyendo:

* Edwin Castro, el ganador del Powerball, divide a Los Ángeles con su millonario proyecto inmobiliario en Altadena

* Lotería: pareja cree que ganó premio de $1,000, pero en realidad era $1 millón

* El premio mayor de Mega Millions sube a $600 millones y podría entrar al top 10 histórico de la lotería