Lotería: pareja cree que ganó premio de $1,000, pero en realidad era $1 millón

Lo que parecía ser un simple día de compras terminó cambiando la vida de una pareja en Iowa. Ron Rothe, de 73 años, y su esposa Pat pensaban que habían ganado un modesto premio de lotería de $1,000 dólares. Sin embargo, al revisar el boleto con más calma, descubrieron que la cifra era muchísimo mayor: $1 millón de dólares.

Ron compró el boleto ganador el sábado 13 de septiembre en el Kimmes Denison Country Store, en la ciudad de Denison, según confirmó la Lotería de Iowa.

A pesar de que los medios locales reportaron que alguien en la zona había ganado un premio millonario, él nunca imaginó que el afortunado era él mismo.

“Habíamos escuchado rumores de que alguien había ganado, así que realmente nunca pensamos que seríamos nosotros”, explicó.

Casi una semana después, Ron regresó a la tienda para comprar más boletos y decidió pedirle a la cajera que escaneara los viejos.

Fue entonces cuando recibió la sorpresa de su vida. “Ella regresa con el gerente, con una gran sonrisa en el rostro, me da la mano y dice: ‘¡Felicidades!’”, contó el ganador.

“Yo le pregunté: ‘¿Por qué?’ Y ella respondió: ‘¡Ganaste $1 millón de dólares!’ Y yo solo dije: ‘¡¿OK?!’”.

Aún incrédulo, llevó el boleto al salón de belleza de su esposa para compartir la noticia.

“Ella me dijo: ‘¡Ah, ganaste $1,000 dólares!’”, recordó entre risas. “Yo le digo: ‘No’. Ella vuelve a mirar y dice: ‘¿¡$1 millón!?’”.

Pat, con quien Ron ha estado casado durante 53 años, aseguró que todavía no terminan de asimilarlo.

“Aún no estoy segura de que realmente lo hayamos asimilado, si quieres saber la verdad”, confesó. “Nos ha tomado un tiempo superar el impacto inicial”.

La pareja planea usar el dinero para remodelar su casa, hacer donaciones a causas benéficas, crear un plan patrimonial y abrir fondos universitarios para sus dos nietos.

Por vender el boleto ganador, Kimmes Denison Country Store recibirá un bono de $1,000 por parte de la Lotería de Iowa.

