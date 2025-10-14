Ni Libra ni Escorpio: Este es el signo del zodiaco considerado más infiel

Según astrólogos consultados por, el signo zodiacal que lidera la fama de ser más infiel es Géminis. Regido por Mercurio, este signo destacaría por su espíritu libre, su deseo constante de novedad y una naturaleza dual que dificulta el compromiso estable.

Géminis es descrito como alguien que busca emociones nuevas y no tolera la rutina. Esa inquietud consigo mismo se traduce en relaciones que pueden carecer de seguridad emocional cuando el vínculo se vuelve monótono. Su mente siempre está explorando, lo que también podría derivar en tentaciones externas.

Los astrólogos advierten que, en muchos casos, la infidelidad de Géminis no nace del desamor sino del deseo de experimentar. En su mundo emocional, la intensidad y el descubrimiento son valores fundamentales. Si la relación pierde chispa, podría buscar estímulos fuera.

Se aleja del compromiso

El compromiso es un tema complicado para Géminis. Aunque puede enamorarse con sinceridad, el apego rígido le resulta amenazante. Prefiere relaciones con margen de autonomía, donde pueda mantener su libertad sin sentirse atrapado. Su lealtad existe, pero siempre necesita espacio.

Para mantener una relación con Géminis, los expertos sugieren entender sus patrones. Es importante ofrecer estímulos constantes, conversación, aventura mental y respetar su espacio personal. Las parejas que pretenden restringirlo fomentan la desconexión y el desgaste prematuro.

En cuanto a compatibilidades, Géminis suele conectar bien con signos que también valoran la libertad, como Leo, Libra y Acuario. Con signos que demandan seguridad absoluta, como Tauro o Cáncer, el choque de expectativas puede ser considerable.

No obstante, es importante subrayar que la fama de “signo más infiel” no define a todos los Géminis. La madurez emocional, la comunicación clara y la complicidad compartida pueden convertir esa naturaleza curiosa en una relación enriquecedora y duradera, casi opuesta a la infidelidad habitual.