Receta de tortilla de vegetales: fácil, rápida y llena de energía

Una tortilla es un plato reconfortante, fácil de preparar y muy versátil, pues se puede personalizar con los ingredientes de tu preferencia. La tortilla de vegetales combina nutrientes, sabores y texturas.

Esta sencilla preparación es ideal para un desayuno o cena ligera que no solo satisface, sino que aporta energía. Una tortilla es una buena fuente de proteínas para romper el ayuno o una opción saludable para la cena libre de carbohidratos.

¿Cuáles son las ventajas de comer tortilla en el desayuno o la cena?

Se trata de un platillo nutritivo, ligero y fácil de digerir que combina proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Los huevos aportan proteínas completas, vitaminas (B12, D, selenio) y grasas saludables para la saciedad y formación muscular. Mientras que el Brócoli (u otros vegetales) son ricos en fibra, antioxidantes, Vitamina C, ácido fólico y calcio. El brócoli favorece la salud digestiva, ósea e inmunológica, siendo bajo en calorías.

Otra fuente de proteína es el queso, con un aporte de calcio y proteínas para la salud ósea y mayor saciedad. Se recomienda queso bajo en grasa.

La tortilla como una opción para el desayuno proporciona energía sostenida y un perfil equilibrado de macronutrientes para empezar bien el día. Mientras que para una cena representa una opción ligera y saludable que facilita la digestión, previene la pesadez y ayuda en el control de peso para un mejor descanso.

Receta de tortilla de vegetales

Las tortillas de huevo y vegetales necesitan pocos ingredientes y se cocinan en poco tiempo. Crédito: Shutterstock

Esta receta de tortilla es sencilla y con pocos ingredientes. Puedes sustituir el brócoli por champiñones, espinacas, papa, jamón o los ingredientes de tu preferencia. Uno de los trucos para una tortilla perfecta es seguir los pasos para garantizar que quede gustosa y con una consistencia óptima.

Ingredientes

4 huevos

150 gramos de brócoli hervidos

80 gramos de queso de mozzarella (u otro queso que se derrita bien)

2 dientes de ajo troceados

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco o cilantro troceado

Modo de preparación:

1.- En una olla con agua hierva el brócoli por 4 minutos. Este tiempo permitirá que se cocinen y queden crujientes sin llegar a estar muy blando. Quedarán con un color verde brillante.

2.- Corta el brócoli en trozos pequeños. Esto facilitará que al mezclarse con los huevos toda la preparación tenga trocitos del vegetal.

3.- En un recipiente bata los 4 huevos hasta que estén espumosos. Batir bien los huevos es garantía de la consistencia esponjosa de la tortilla una vez esté hecha.

4.-Sazona generosamente con sal y pimienta al gusto. Reserva.

5.- Calienta el aceite de oliva en una sartén antiadherente a fuego medio. Sofríe los trozos de ajo por aproximadamente 1 minuto. Es importante que revuelvas con suavidad hasta que liberen su aroma, de esta manera se impregnará el aceite.

6.- Incorpora el brócoli. Saltea durante unos 2 minutos, la clave es cocinarlos hasta que estén tiernos, pero sin que suelten demasiado líquido y es el tiempo para que se integren los sabores.

7.- Vierte los huevos batidos sobre el brócoli, asegurándote de que cubran toda la base de la sartén. Este paso es importante, ya que el huevo es el elemento aglutinante de la receta.

8.- Cocine a fuego medio hasta que el huevo empiece a cuajar por los bordes.

10.- Ralle el queso mozzarella y espolvoree uniformemente sobre la superficie del huevo.

11.- Cocine por unos minutos hasta que cuaje. Con la ayuda de un plato de vuelta y, cocine por el otro lado.

12.- Luego de unos dos minutos, desmolde, sirva y decore con perejil fresco troceado.

