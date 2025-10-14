Los restos de cuatro rehenes secuestrados por Hamás llegaron a Israel

Otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, entregados por el grupo terrorista palestino Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza, fueron recibidos este martes (14.10.2025) por Israel, confirmaron las fuerzas armadas del país.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó posteriormente la recepción de los cadáveres, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud.

El gobierno israelí aseguró que “todas las familias de los secuestrados” fueron informadas y son acompañadas “en este difícil momento”.

EE.UU. desarmará a Hamás si el grupo se niega a hacerlo

“Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente, y quizás violentamente”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día después de haber visitado Medio Oriente para sellar el alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

El líder de la Casa Blanca dijo que había hablado con el grupo islamista y ellos dijeron “sí señor, vamos a desarmarnos”, señaló al explicar que transmitió el mensaje al grupo.

Plazo razonable para entregar las armas

El mandatario no dio más detalles sobre cómo pretende llevar a cabo el desarme de Hamás, a quienes da un plazo “razonable” para entregar las armas, sin precisar un periodo de tiempo concreto.

Este martes, un video publicado en la red social X, muestra una supuesta ejecución de unas ocho personas en una plaza rodeada por una gran multitud de espectadores al sur de Ciudad de Gaza.

El material fue difundido el lunes en el canal de Telegram de la cadena Al Aqsa, controlada por Hamás, con el mensaje: “La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza”.

