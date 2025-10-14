Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del martes, 14 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente quieres estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 14 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 60 81 03

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 66 12 70 26 55 21 29 72 24 05 06 02 51 25 67 17 73 30 50 77

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 14 17 18 21 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 46 16 31

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras la selección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes lograr premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

