San Marino, última en el ranking FIFA, podría acceder al repechaje del Mundial únicamente si pierde por goleada

A ocho meses del Mundial de 2026, solo 23 selecciones han clasificado. En Europa, varias siguen peleando por su boleto, pero ninguna con un escenario tan insólito como San Marino: la peor selección del ranking FIFA necesita perder por goleada ante Rumania para mantener vivas sus opciones de acceder al repechaje.

El fútbol abre caminos tan inesperados que la catalogada peor selección del planeta necesita perder por al menos tres goles para mantenerse con esperanzas de jugar la fase previa a la Copa del Mundo. Esto es únicamente posible gracias al formato de clasificación.

Esta edición del Mundial se jugará por primera vez en la historia con 48 selecciones. Es por este motivo que la UEFA implementó un sistema de clasificación curioso. En Europa hay 12 grupos de Eliminatorias. Los líderes de cada grupo clasifican directamente, mientras que los segundos van a un repechaje.

Esa es la parte sencilla. Sin embargo, todo se complica porque al repechaje también acceden cuatro selecciones provenientes de la Nations League. Específicamente, se trata de campeones de grupo de la Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros de su grupo en las Eliminatorias.

Es justo en este escenario donde entra San Marino, ya que fueron campeones de su grupo en la Liga D de la Nations League, lo cual ya es un hito para una selección que es última en ranking FIFA.

No obstante, en las Eliminatorias están de último en su grupo (con cero puntos, 1 gol a favor y 32 en contra), su única vía al repechaje es que ningún otro campeón de grupo de la Nations League termine más abajo que ellos en su grupo.

En caso de que San Marino pierda por al menos tres goles ante Rumania en la última fecha, su diferencia de gol quedaría tan mala que superaría (en negatividad) a la de otras selecciones en disputa. Eso, combinado con otros resultados, podría darle el boleto al repechaje.

El partido decisivo entre San Marino y Rumania se jugará el martes 18 de noviembre de 2025, como parte de la última jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Hasta la fecha hay 23 selecciones clasificadas para el Mundial de 2026. Esto incluye a los tres anfitriones que tienen su lugar asegurado automáticamente, más 19 equipos que han logrado su boleto a través de las eliminatorias.

De los 23 combinados nacionales, Cabo Verde es hasta ahora el único debutante. Desde África, cinco equipos ya han sellado su boleto: Marruecos, Senegal, Nigeria, Egipto y Cabo Verde. Por Asia, estarán presentes Japón, Corea del Sur, Irán, Australia y Arabia Saudita.

Europa, por su parte, tiene de momento a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Bélgica y Países Bajos. Finalmente en Sudamérica pasaron Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador.



