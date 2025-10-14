Se extiende el cierre del gobierno tras fracaso de octava votación en el Senado

Por octava vez consecutiva, el Senado de Estados Unidos rechazó este martes el proyecto de financiación temporal impulsado por los republicanos, prolongando así el cierre del gobierno.

La iniciativa, que requería 60 votos para avanzar, obtuvo 49 a favor y 45 en contra, sin que ningún senador cambiara su posición respecto a las votaciones anteriores.

Pese a los esfuerzos del liderazgo republicano, el bloque no consiguió atraer los cinco votos demócratas adicionales necesarios para superar el filibusterismo.

El estancamiento se mantiene desde el inicio del cierre gubernamental, sin señales de acercamiento entre los dos partidos. La falta de avances en las últimas rondas de negociación ha frustrado los intentos de lograr un acuerdo de emergencia que permita reabrir las agencias federales.

Este miércoles, el Senado volverá a votar, en esta ocasión sobre el proyecto provisional aprobado por la Cámara de Representantes, que extendería la financiación del Gobierno hasta el 21 de noviembre.

El cierre más largo de la historia

La votación frustrada surge luego de que ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predijera que el actual cierre del gobierno federal podría convertirse en el más prolongado de la historia del país.

“Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”, declaró Johnson, representante por Luisiana y argumentó que no negociará con los demócratas hasta que estos retiren sus exigencias sobre política sanitaria y acepten reabrir las operaciones gubernamentales.

Johnson insistió en que los republicanos han estado dispuestos a negociar sobre la política sanitaria, pero solo una vez reabierto el gobierno.

