Tormenta mató a 3 personas en Nueva York y Massachusetts: estragos por fuertes vientos del Nor’easter

Lyudmila Braun, una mujer de 76 años, se convirtió en Brooklyn (NYC) en la primera víctima mortal conocida en Nueva York relacionada con la potente tormenta Nor’easter que azotó la región desde el sábado.

En total se reportaron al menos 3 muertos por la tormenta en Nueva Jersey, según CNN. Inundaciones costeras y lluvias azotadas por el viento azotaron la costa del Atlántico medio y noreste el lunes, mientras un fuerte temporal avanzaba lentamente por tercer día consecutivo antes de comenzar a amainar lentamente durante la noche.

La tormenta ya ha interrumpido el transporte aéreo en los principales aeropuertos del noreste, provocado graves inundaciones en Carolina del Sur y empujado el océano hacia las carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio durante la marea alta del lunes por la tarde.

Esta tormenta costera se denomina temporal de nordeste porque los vientos que soplan desde el noreste empujan el agua hacia la costa, erosionando las playas, acumulando agua y causando inundaciones. Además, una avioneta se estrelló el lunes en Massachusetts, dejando dos muertos y otra persona herida, mientras la lluvia y los fuertes vientos azotaban la zona. Esas víctimas fueron identificadas como Thomas Perkins (68) y su esposa Agatha Perkins (66), ambos residentes de Middletown, Rhode Island. El accidente ocurrió cuando un temporal de nordeste trajo fuertes vientos y lluvias a la región, acotó ABC News.

En tanto en NYC, al parecer Braun fue fatalmente golpeada en la cabeza por un panel solar que se desprendió en un estacionamiento al aire libre, informaron la Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad.

El extraño accidente, atribuido a los fuertes vientos de la tormenta, ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. del domingo cerca de Ocean Parkway y Brighton Beach Ave., no lejos de las playas del sur de Brooklyn, mientras Braun caminaba por la calle.

“Era mi esposa”, declaró angustiado Mark Braun al Daily News ayer. “Estuvimos casados ??más de 50 años… No me encuentro bien”. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), hasta 3 pulgadas de lluvia cayeron en la región del fin de semana al lunes, mientras que las ráfagas de viento superaron las 50 mph en las zonas costeras de Long Island (NY).

La policía informó que un panel solar se desprendió de la estructura de acero del estacionamiento, voló 20 pies (6 metros) por los aires e impactó a la víctima en la cabeza. Braun, quien cayó al suelo por el impacto, fue trasladada de urgencia al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde fue declarada muerta a las 11:09 a.m.

El DOB informó que emitió una orden de desalojo parcial a la empresa que figura en los registros financieros de la ciudad como propietaria del estacionamiento, a la que identificó como Trump Village Apartments Two Owner LLC. La empresa no ha emitido comentarios.

Trump Village fue inaugurada en 1964 por el padre del mandatario Donald Trump, el promotor inmobiliario Fred Trump. No quedó claro de inmediato si la Organización Trump aún tenía alguna conexión con la propiedad.

Tras el accidente fatal, la entrada más cercana a la estación de la línea Q del Metro de Nueva York también estuvo cerrada del domingo el lunes, aunque los pasajeros aún podían usar otros accesos.

Para hoy martes hay al momento 59 chance de lluvia. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.