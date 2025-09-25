Asesinato de Charlie Kirk provoca cambios dentro del equipo alemán Borussia Dortmund

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha trascendido fronteras. El equipo alemán Borussia Dortmund decidió supervisar las publicaciones de su futbolista Félix Nmecha tras el mensaje que compartió después del atentado del influencer MAGA en Utah.

De acuerdo con el medio alemán Bild, los directivos y equipo de comunicación del Borussia Dortmund optaron por revisar todas las publicaciones del jugador que contengan mensajes ajenos al ámbito deportivo.

Esto, ya que luego de confirmarse que Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, el centrocampista alemán escribió en Instagram un mensaje de despedida para el activista.

Nmecha, que tiene más de 245,000 seguidores en Instagram, posteó una foto de Kirk en blanco y negro en sus stories con un mensaje de despedida a Charlie Kirk. “Que el señor de la familia Kirk con especial gracia en este momento. Jesús es el verdadero camino hacia la paz y el amor”, indicó.

Posteriormente, la eliminó y en otra publicación, que Nmecha volvió a borrar, la estrella del BVB escribió: “Jesús es el camino, la verdad y la vida. Celebrar el asesinato de un padre de dos hijos y esposo, un hombre que defiende pacíficamente sus convicciones y valores, es realmente malvado y muestra cuánto necesitamos realmente a Jesucristo. Que Dios muestre gracia y abra sus ojos y corazones en el nombre de Jesús”.

Según el diario alemán Bild, no es la primera vez que Nmecha genera polémica por sus publicaciones de Instagram. En 2023 compartió publicaciones cristianas en Instagram y fueron calificadas como “homofóbicas”.

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles 10 de septiembre en un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador recibió un disparo en el cuello.



