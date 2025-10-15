Aeropuertos se niegan a reproducir video de Kristi Noem culpando a demócratas del cierre del gobierno

Varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York, Chicago y Atlanta, han rechazado reproducir un video en que aparece la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, culpando al Partido Demócrata por el impacto del cierre del gobierno.

Los representantes de los aeropuertos aseguraron que las políticas de sus instalaciones prohíben la difusión de contenido político. Algunos dijeron que la Ley Hatch, que restringe las actividades políticas de los empleados federales, así como algunos trabajadores estatales y locales que participan o laboran en programas financiados con fondos federales.

El video, de unos 30 segundos, empezó a divulgarse en los aeropuertos la semana pasada, de acuerdo con el DHS.

“La principal prioridad de la TSA es que usted tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, a la vez que lo mantenemos seguro”, dice Noem en el video.

“Sin embargo, los demócratas del Congreso se niegan a financiar al gobierno. Por ello, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin sueldo. Seguiremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten sus viajes. Esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de reabrir el gobierno”.

Según Noem, de los 64,000 empleados de la TSA, más de 61,000 están trabajando sin cobrar en medio del cierre del gobierno, que está en su segunda semana y se extenderá a una tercera.

Currently playing at every public airport in America:@Sec_Noem: "We will continue to do all that we can to avoid delays that will impact you — and it is our hope is that Democrats will soon recognize the importance of opening the government." pic.twitter.com/hwVfwLxVJR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2025

Por su parte, los demócratas manifiestan que los republicanos cargan con la responsabilidad del cierre, alegando que deben negociar sobre las primas de atención médica como parte del esfuerzo para llegar a una resolución sobre el gasto federal, informó ABC News.

Entre los aeropuertos que se negaron a reproducir el video de Noem están: LaGuardia, Newark Liberty, John F. Kennedy, Charlotte Douglas International, Seattle-Tacoma, San Francisco, Hartsfield-Jackson Atlanta, Chicago O’Hare, Phoenix International y Colorado Springs.

“Las políticas de larga data de la Autoridad Portuaria impiden la transmisión de mensajes políticamente partidistas en nuestras instalaciones, por lo que los aeropuertos no están transmitiendo el video en las pantallas controladas por los aeropuertos”, apuntó en un comunicado la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera los tres principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, dijo en un comunicado que “no dio su consentimiento para reproducir el video en su forma actual, ya que creemos que la Ley Hatch prohíbe claramente el uso de activos públicos con fines y mensajes políticos”.

“Además, la ley de Oregón establece que ningún empleado público puede promover ni oponerse a ningún comité, partido o afiliación política. Creemos que consentir la reproducción de este video en los activos del puerto violaría la ley de Oregón”, siguió el comunicado.

Varios aeropuertos, como el de Akron-Canton al noreste de Ohio, expresaron que las pantallas de video digital en sus instalaciones solo están diseñadas para “contenido estático que apoya la orientación y la información esencial de viaje”.

En respuesta a una petición de comentarios sobre la negativa de los aeropuertos a reproducir el video, el DHS ofreció una declaración de la subsecretaria Tricia McLaughlin que dice lo siguiente:

“La principal prioridad de la TSA es garantizar que los viajeros tengan la experiencia aeroportuaria más segura, agradable y eficiente posible. Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal y, debido a esto, la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin remuneración. Si bien esto representa desafíos para nuestra gente, nuestras operaciones de seguridad se mantienen prácticamente intactas en este momento. Es lamentable que nuestros empleados se encuentren en esta situación debido a maniobras políticas. Esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de la apertura del gobierno”.

