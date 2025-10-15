Agenda comunitaria: ‘Expo de Microempresas Ecuatorianas y Latinas’ en NJ, 5K de LaGuardia Community College, clases de inglés y mucho más

Con la consigna de fomentar el emprendimiento y la inclusión económica dentro de la

comunidad latina, Geo Marketing Alliances Group, en colaboración con Global Services Group y Toro Taxes Newark, organiza este sábado 18 de octubre la Primera Exposición de Microempresas Ecuatorianas y Latinas 2025.

La Expo Microempresas contará con más de 50 expositores, entre ellos miembros egresados ​​del programa Crea y Emprende Programa, quienes estarán presentando y promocionando sus negocios recién establecidos. El evento está dedicado a celebrar el talento, la resiliencia y la creatividad de los emprendedores locales, dieron a conocer los organizadores.

“Esta Expo es el siguiente paso en el sueño: ver a nuestros empresarios dar un paso adelante en el mercado, crecer, y representar con orgullo a nuestra comunidad ecuatoriana y latina. Geo, Global y Toro Taxes han asumido toda la responsabilidad de organizar este evento, demostrando que juntos podemos crear mayores oportunidades”, manifestó Geovana Villacres, Fundadora y Directora de Geo Marketing Alliances Group.

En detalle:

Qué: Expo Microempresas Ecuatorianas y Latinas 2025

Cuándo: sábado 18 de octubre

Hora: 12:00 PM – 6:00 PM

Lugar: Macaluso’s – 55 4th Ave, Hawthorne, NJ 07506

A pintar bancas del parque Tompkins

El Equipo del asambleísta Harvey Epstein está apoyando a NYC H2O en sus esfuerzos por embellecer el Parque Tompkins Square e invita a la comunidad a unírsele el sábado 18 de octubre, de 10 a m. a 1 p.m., en la calle 9 Este y la Avenida A, para ayudar a pintar las bancas. Se proporcionarán guantes, pinceles, pintura y agua a todos los participantes. Los voluntarios deben usar ropa apropiada. Regístrese en https://www.eventbrite.com/e/painting-benches-at-tompkins-sq-park-tickets-1730766532289.

La 5K de LaGuardia

Ya está abierta la inscripción para la cuarta Carrera Comunitaria anual de LaGuardia Community College, que se celebrará el 19 de octubre. La ruta de 5 km certificada por la USATF, irá desde LaGuardia hasta el LIC Waterfront y de regreso. La recogida de dorsales es a las 8 a.m. y la carrera comienza a las 9 a.m. en el estacionamiento de la calle 29, junto a Greenway y el Edificio C. Los participantes inscritos recibirán una camiseta de la Carrera Comunitaria de LaGuardia 2025. Después de la carrera, se entregarán medallas en la Plaza de Actividades, donde los corredores e invitados podrán participar en sorteos, disfrutar de música y consultar las mesas organizadas por negocios locales y organizaciones comunitarias. Visite https://www.laguardia.edu/students/athletics-and-recreation/laguardia-community-run/para obtener más información y preguntas frecuentes. Para participar, inscríbase en https://events.elitefeats.com/25laguardia.

Inglés para principiantes

La Dominico-American Society de Queens ofrece cursos de inglés para principiantes los sábado de 10 am a 1 pm. Para solicitar un cupo llame con anticipación a Victmara Susana, al (718) 457-5395.

Dónde: 40-27 97th street Corona, NY 11368

Halloween en el Queens Night Market

La temporada 2025 de Queens Night Market concluirá con un “espeluznante” gran final el próximo sábado 25 de octubre, en la décima edición anual del evento temático de Halloween. El evento incluirá actividades para pedir dulces y concursos de disfraces con premios. El concurso de disfraces para niños comenzará a las 7:00 p. m., y el concurso para adultos será alrededor de las 8:30 p. m. ¡Se anima a todos los visitantes y vendedores a asistir disfrazados!

Visite el portal https://queensnightmarket.com/ para más detalles.