Mujer ofreció dinero para no ser abusada por invasor de edificio en Nueva York

Una mujer de 36 años rogó y hasta le ofreció dinero a un hombre que la estaba atacando, pero no logró evitar que fuese estrangulada, violada y robada en un edificio residencial en El Bronx (NYC).

“No. No. Por favor, deténgase. ¿Cuánto puedo darle para que pare?”, la víctima le dijo al sospechoso Kenneth Siriboe, joven de 21 años y sin antecedentes penales en Nueva York, según documentos judiciales.

Al parecer Siriboe se acercó a la mujer de 36 años alrededor de las 5 a.m. del domingo dentro de un edificio de apartamentos cerca de East Gun Hill Rd. y Putnam Pl. en Norwood. Luego le tapó la boca y comenzó a estrangularla. Seguidamente la tiró al suelo, donde la golpeó repetidamente en la cabeza y el cuerpo. Después la agredió sexualmente, según la fiscalía.

Antes de huir a pie hacia el este por Gun Hill Rd., el agresor supuestamente se llevó el bolso Coach de la mujer, que contenía su identificación, llaves y $250 dólares. La víctima sufrió hematomas, hinchazón y cortes en la cabeza y el cuerpo. Los servicios de emergencias médicas la trasladaron al hospital North Central Bronx, donde fue reportada en condición estable, destacó Daily News.

La policía localizó a Siriboe siete horas después tras recibir información de alguien que lo reconoció en imágenes de vigilancia. La policía le impuso una serie de cargos, incluyendo violación, robo, estrangulamiento, allanamiento, obstrucción respiratoria, agresión y abuso sexual.

🚨WANTED FOR A Rape: on Sunday, September 28, 2025, at approximately 5:00 A.M., in the vicinity of East Gun Hill Road and Putnam Place, in the confines of the 52nd Precinct, a 36-year-old female victim was sexually assaulted by an unknown individual pic.twitter.com/hhkCCqUTZ3 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 29, 2025

NYPD indicó que Siriboe tenía una dirección anterior en Nueva Jersey, pero él declaró que no tenía hogar. Su próxima cita en el tribunal quedó programada para el 3 de octubre ante el juez Juan Abreu en el Tribunal Penal de El Bronx.

En un caso similar, el mes pasado también en ese condado una mujer de 33 años fue violada de madrugada en una calle al parecer por un ex convicto que incluso le dio su número de celular, pista que condujo a su arresto.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). También este mes una joven de 25 años denunció que fue abusada sexualmente y robada por un hombre armado con un cuchillo en un hotel en El Bronx (NYC).

En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En otro caso similar, en julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un hispano “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

En junio de 2024 una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen. En abril de ese año una mujer fue violada dentro de su edificio en el elegante vecindario SoHo de Manhattan (NYC) por un hombre que pasó junto a ella en las escaleras.

En 2024 una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx. También el año pasado una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda