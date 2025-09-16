Anciana fue arrollada por su propio auto robado por otra mujer en Walmart de Nueva York: acusación

Una anciana de 84 años se encuentra hospitalizada con heridas graves y otra mujer fue detenida como sospechosa de haberla arrollado tras robarle su vehículo en el estacionamiento de un Walmart en Long Island (NY).

Según la policía del condado Suffolk, la víctima no identificada dejó el volante para retirar un carrito de compra que estaba en un espacio de estacionamiento. En ese momento Dareine Heller (34) supuestamente se acercó, saltó al asiento del conductor e intentó huir en el vehículo Subaru Forester en la localidad Setauket. Cuando la anciana intentó detenerla la arrolló y arrastró con la camioneta.

Heller salió del estacionamiento a toda velocidad e imprudencia, derribando un poste de hormigón y una señal de STOP, chocando otro auto y un muro de contención de ladrillos, según el informe policial del incidente. La policía encontró a Heller y la camioneta a unas 2 millas (3 kilómetros) de distancia, en un estacionamiento de Home Depot.

El incidente causó indignación en los residentes locales. Una persona que conoce a la sospechosa dijo que si bien está conmocionada, lo sucedido podría estar relacionado con problemas de drogadicción que la presunta asaltante lleva años padeciendo. “Es horrible lo que hizo… Increíble. Increíble”, dijo a PIX11 News Carol Foth, abuela del novio de la sospechosa Heller.

Agregó que Heller no tiene hogar y vive en su auto con el nieto de Foth. “Solo sé que son adictos”, dijo la compungida abuela.

Ahora Heller enfrenta cargos por robo, agresión, abandono del lugar de un accidente, conducta peligrosa y posesión de sustancias controladas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en abril un hombre que se detuvo a comprar comida china en El Bronx (NYC) resultó gravemente herido y perdió una pierna al intentar evitar en vano que un ladrón le robara su auto a plena luz del día.

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. La semana pasada un hombre sufrió una doble fractura de mandíbula al ser golpeado por otro conductor que quería su lugar de estacionamiento en Newark, la ciudad más poblada de NJ. A fines de agosto una mujer de 68 años fue golpeada con puñetazos y derribada al suelo mientras intentaba estacionarse en un supermercado en Brooklyn (NYC).

En julio Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida al amanecer en El Bronx (NYC).

En junio Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn.

En abril el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.

En febrero un conductor que chocó por detrás a otro en una autopista de Brooklyn (NYC) se puso furioso cuando la víctima quiso tomarle una foto y le lanzó su auto antes de darse a la fuga a toda velocidad con el hombre aferrado al capó.

En julio de 2024 Clement Boateng fue detenido como sospechoso del apuñalamiento fatal de Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC). También ese mes Christian Alvarado, joven de 29 años, fue fatalmente baleado afuera de su auto chocado en el condado Rockland de Nueva York. Horas después un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC).

En junio del año pasado Layla Adredini fue sentenciada a 20 años de cárcel por haber subido con su camioneta a una acera persiguiendo a un hombre, pero en cambio arrolló fatalmente a una anciana que estaba sentada en Brooklyn.

En mayo de 2024 un hombre se declaró culpable de conducir borracho y matar a golpes a David McKenzie, luego de que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en Long Island (NY). En abril de ese año un choque y una persecución entre dos autos terminó cuando un conductor acuchilló a otro en el Upper East Side de Manhattan (NYC). Días antes un adolescente latino murió en los brazos de su padre después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A fines de marzo de 2024 dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperaban juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey. En febrero del año pasado una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).

En enero de 2024 una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn. También ese mes un hispano apuñaló a un conductor en una pelea vial a plena luz. En diciembre de 2023 un hombre y una mujer fueron atacados por un conductor que empuñaba un martillo durante una discusión vial que se volvió violenta la noche de Navidad en Queens (NYC).

En octubre de 2023 un hispano de 50 años fue atropellado fatalmente en Queens (NYC) en medio de un violento ataque de furia. Apenas un día antes un abuelo inmigrante había muerto a golpes luego de un choque menor también en ese condado.

En septiembre de 2023 una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento. En agosto de ese año Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos.

En junio de 2023 Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados por la policía como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York. En abril de ese año Arturo Cuevas y su novia Daisy Barrera fueron acusados de intento de homicidio por el brutal ataque a su vecino Wilson Chabla Lliguicota en una supuesta pelea por un lugar de estacionamiento en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

