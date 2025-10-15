Ataques con drones rusos provocan cortes eléctricos en Ucrania

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania obligaron a realizar cortes de electricidad de emergencia en gran parte del país este miércoles, según informó el operador de la red.

El martes por la noche ya se habían implementado cortes en ocho de las 24 regiones de Ucrania y este miércoles la situación empeoró.

“Usar electricidad con moderación”

“Debido a la compleja situación en el sistema energético de Ucrania, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en todas las regiones”, excepto en la de Donetsk (este), donde se concentran los combates, anunció el operador, Ukrenergo, en Telegram.

“Se están llevando a cabo trabajos de restauración de emergencia en todas las regiones afectadas por los bombardeos”, añadió el operador nacional de la red de alta tensión, instando a los habitantes a usar la electricidad disponible “con moderación”.

Por su parte, el operador privado DTEK, que genera y distribuye energía, también anunció cortes de electricidad en varias regiones, incluyendo la de Lviv (oeste), Odesa (sur) y en la capital, Kiev, y su correspondiente región.

Last night, Russia’s aerial terror against our cities and infrastructure continued once again. The main targets were our energy facilities. Ninety-six attack drones were launched, most were shot down, though unfortunately not all. Yesterday evening, Russia dropped aerial bombs on… pic.twitter.com/4NjfXGjPY5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2025

Infraestructura básica para el invierno

Rusia ha multiplicado en las últimas semanas los ataques contra las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria ucranianas ante la llegada del invierno, generando temores de una campaña que, como en años anteriores, podría sumir a millones de personas en la oscuridad.

La semana pasada se produjeron cortes de electricidad en toda Ucrania, afectando durante varias horas a una parte de la capital.

96 drones rusos golpearon las instalaciones de energía

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Moscú de querer “sembrar el caos” entre la población con estos bombardeos, que también han perjudicado al sector gasístico ucraniano.

“Los principales objetivos fueron nuestras instalaciones energéticas. Se lanzaron noventa y seis drones de ataque, la mayoría de los cuales fueron derribados, aunque lamentablemente no todos. Anoche, Rusia lanzó bombas aéreas sobre Járkov, impactando un hospital de la ciudad e hiriendo a 57 personas”, redactó el presidente ucraniano en X.

“Un ataque absolutamente terrorista y cínico contra un lugar donde se salvan vidas. Día y noche, Rusia ataca centrales eléctricas y líneas de transmisión, y nuestras instalaciones de gas también son atacadas”, añadió.

Con información de Deutsche Welle

