Zelenski visitará Washington para reunirse con Trump y abordar la defensa aérea de Ucrania

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski anunció este lunes que viajará a Washington el próximo viernes para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, en una visita centrada en reforzar la cooperación en materia de defensa aérea y capacidades de ataque de largo alcance.

Durante una rueda de prensa junto a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, explicó que el principal objetivo del viaje será discutir la protección del espacio aéreo ucraniano y la posibilidad de “presionar a Rusia a larga distancia”.

Hizo alusión a los sistemas militares fabricados en Estados Unidos que Kiev espera recibir para fortalecer sus operaciones.

“El gran tema es la defensa aérea y la capacidad de actuar a larga distancia”, subrayó el mandatario ucraniano, quien evitó dar detalles sobre los acuerdos o anuncios que podrían surgir del encuentro con Trump.

Zelenski también adelantó que mantendrá reuniones con congresistas, senadores y representantes de empresas estadounidenses del sector energético, en lo que describió como una propuesta del propio presidente estadounidense.

“También tendré encuentros con empresas energéticas. Fue una propuesta del presidente”, precisó.

El líder ucraniano expresó su expectativa de obtener apoyo concreto durante su estadía en Washington. “Espero encontrar ayuda”, afirmó.

Destacó que su país necesita “prepararse ante los ataques de Rusia”, un mensaje que reiteró más tarde en su cuenta de Telegram.

El viaje de Zelenski se enmarca en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos y de negociaciones diplomáticas para asegurar el suministro de armamento y asistencia técnica occidental. En su mensaje, el mandatario recalcó que los contactos que mantendrá en la capital estadounidense servirán para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania y consolidar la cooperación con sus aliados estratégicos.

