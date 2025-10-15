Barbie presenta su icónica muñeca La Llorona para el Día de Muertos

Mattel una vez más vuelve a sorprender con su entretenimiento familiar y se trata de la presentación de Barbie Día de Muertos. Aunque fue en el año 2019, esta vez decidieron romper los moldes con una edición que seguro muchos estaban esperando, y es que se trata de Barbie Día de Muertos La Llorona, con la que honrarán lo que significa una de las leyendas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel mundial.

La empresa de juguetes quiso aprovechar el Día de Muertos con esta Edición Premium, que con sus historias ha logrado acaparar la atención en diversos hogares de América Latina. Recordemos que su leyenda trascendió generaciones, y ahora aprovecharon la oportunidad de exponerla en dicha colección. Barbie ahora enaltece la cultura de México a través de uno de los cuentos que más historia tiene y que han logrado llevar al cine, convirtiéndolo en parte de la identidad de su nación.

Mattel cuidó cada detalle tras inspirarse en el Día de Muertos, más allá de la leyenda. Crédito: Mattel | Cortesía

La muñeca que le da vida a La Llorona fue elaborada por Javi Meabe, y su inspiración estuvo en un diseño basado en lo elegante así como cautivador. Por ello decidió, usar un corsé que además estuviese acompañado de algunas capas blancas.

Las mangas tienen mucho volumen, mientras que la falda es de color azul, que termina dando un toque tipo espectral. Sin embargo, todo se pone aún mejor con sus manos, ya que se le ven tipo esqueleto, y su cabeza lleva algunas rosas negras. El gran toque lo dieron con un velo de encaje.

El vestuario de esta Barbie edición premium es uno de los aspectos más atractivos. Crédito: Mattel | Cortesía

“La colección Barbie Día de Muertos sigue creciendo, celebrando tanto la tradición como las historias que definen el patrimonio cultural de México. Este año, nos inspira especialmente La Llorona, un hermoso símbolo cultural que continúa conectando generaciones“, comentó Rafael Álvarez, Director de Marketing de la categoría de Muñecas en Mattel.

Barbie Día de Muertos 2025 Edición Premium: La Llorona ya la pueden adquirir, dado que la venta inició el pasado 14 de octubre y será en El Palacio de Hierro, y luego se irán expandiendo los lugares donde la puedan comprar.

