Dua Lipa sorprende a sus fans al compartir que aprobó su examen de español GCSE

En medio del éxito de su gira mundial Radical Optimism, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores hispanohablantes al anunciar que aprobó su examen de español GCSE (General Certificate of Secondary Education), un reconocimiento académico emitido en el Reino Unido que certifica a sus estudiantes en el idioma y la cultura hispana.

A través de sus historias de Instagram, la estrella albanobritánica mostró con orgullo el documento que acredita su logro y dedicó un mensaje especial a su profesora, la mexicana Caty Villanueva.

“¡Te quiero mucho, @catyvillanuevamatar, la mejor profesora!”, escribió la intérprete de ‘Houdini’ junto a un collage de imágenes donde también se aprecia su nuevo libro de texto de nivel avanzado. “¡Siguiente, siguiente, siguiente!”, añadió, dejando entrever su entusiasmo por continuar con su formación lingüística.

El examen GCSE evalúa comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y conocimientos sobre la cultura de los países hispanohablantes, por lo que representa un paso importante para quienes buscan alcanzar un dominio avanzado del idioma.

Más allá de su interés por los idiomas, Dua Lipa ha expresado en distintas ocasiones su admiración por la cultura y el arte en español. La ganadora del Grammy mantiene una amistad cercana con el cineasta Pedro Almodóvar, con quien colaboró en su pódcast ‘Dua Lipa: At Your Service’, y visita con frecuencia destinos como Ciudad de México, Madrid, Barcelona y la isla de Menorca.

Aunque no tiene ascendencia hispana, la cantante ha cultivado un lazo especial con el público latino. Ha colaborado con artistas como J Balvin y Bad Bunny, e incluso suele incluir frases en español durante sus conciertos y entrevistas, gesto que le ha ganado el cariño de sus fans en la región.

Desliza

Este logro académico llega justo a pocos días del inicio de la etapa sudamericana de su Radical Optimism Tour, que arrancará el 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, y continuará por Santiago de Chile, Brasil y Bogotá, Colombia.

Durante su gira, la artista de ‘Don’t Start Now’ ha sorprendido a los asistentes interpretando temas locales en cada país. En Madrid, por ejemplo, cautivó al público con sus versiones de ‘Héroe’, de Enrique Iglesias, y ‘Me Gustas Tú’, de Manu Chao. Por ello, se espera que en sus próximas presentaciones en Sudamérica y México repita el gesto con nuevas interpretaciones en español.

Sigue leyendo: