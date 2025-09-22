Dua Lipa despide a su agente por intentar boicotear a grupo pro-Palestina en el Festival de Glastonbury

La cantante Dua Lipa despidió a su agente, David Levy, por intentar boicotear la participación de un grupo musical pro Palestina en el festival británico de Glastonbury, según publicó el tabloide The Mail on Sunday.

Según la información del mencionado medio, David Levy firmó una carta en la que se pedía la expulsión del trío irlandés Kneecap, juzgado por lanzar proclamas antiisraelíes. La cantante de origen británico y albanokosóvar es abiertamente partidaria de Palestina y está en contra de las acciones del gobierno de Israel en Gaza. Por esta razón, la artista no estuvo de acuerdo en que su agente firmara una petición en contra de un grupo musical que defiende a Palestina.

Dua Lipa asumió que su exrepresentante era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la empresa que le representa que le adjudicara otro agente.

David Levy habría firmado una carta una carta dirigida al director del festival, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis. En la misiva el agente de la agencia británica William Morris Endeavor, pidió que que se supendiera la participación de los raperos Kneecap, originarios de Belfast, debido a los cánticos en los que hicieron apología del grupo terrorista Hizbulá y pidieron la muerte de las FDI, el Ejército israelí.

Kneecap ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina y ha condenado la guerra en Gaza. El grupo fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

Uno de sus cantantes, Liam Óg Ó Hannaidh, se encuentra en libertad bajo fianza y su sentencia se conocerá eñ 26 de septiembre en el caso por terrorismo.

