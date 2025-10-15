El objeto que es el peor enemigo de tu router: empeora la señal del WiFi

Aunque es común culpar al proveedor del servicio cuando el internet está lento, muchas veces el problema está dentro de casa y tiene que ver con algo tan cotidiano como la ubicación del router o algún objeto que entorpece la señal de WiFi.

Los expertos en redes aseguran que el mayor enemigo del WiFi es cualquier dispositivo que use tecnología Bluetooth, desde auriculares y altavoces hasta relojes inteligentes o consolas de videojuegos. Estos aparatos pueden ser los culpables de que tu conexión se vuelva inestable o más lenta de lo habitual.

Por qué los dispositivos con Bluetooth afectan tu señal

La razón técnica es sencilla: tanto el WiFi como el Bluetooth operan en la misma frecuencia de 2,4 GHz, lo que significa que compiten por el mismo “espacio de aire”. Cuando varios equipos transmiten datos al mismo tiempo, se genera interferencia electromagnética, algo así como un “atasco” de señales.

Esa congestión provoca cortes, baja velocidad y, en los casos más graves, la pérdida total de conexión. Si el router está junto a un altavoz Bluetooth o a una bocina portátil, el efecto puede ser aún peor.

Los especialistas recomiendan mantener el router al menos a un metro de distancia de cualquier dispositivo Bluetooth y, si es posible, cambiar la red a una frecuencia de 5 GHz, menos propensa a interferencias.

Otros objetos que también bloquean la señal del WiFi

Además del Bluetooth, existen otros elementos que afectan seriamente el rendimiento del WiFi:

Microondas: también usan la banda de 2,4 GHz y pueden interrumpir temporalmente la conexión.

también usan la banda de 2,4 GHz y pueden interrumpir temporalmente la conexión. Espejos y metales: reflejan y dispersan la señal, impidiendo que llegue con fuerza a otras habitaciones.

reflejan y dispersan la señal, impidiendo que llegue con fuerza a otras habitaciones. Paredes gruesas o de hormigón: absorben gran parte de la señal inalámbrica.

absorben gran parte de la señal inalámbrica. Acuarios o grandes recipientes con agua: el agua actúa como barrera natural para las ondas de radio.

el agua actúa como barrera natural para las ondas de radio. Electrodomésticos grandes: refrigeradores, lavadoras o televisores pueden bloquear la señal si el router está detrás de ellos.

Para evitar interferencias, coloca tu router en una zona elevada, central y libre de obstáculos. También conviene reducir el número de aparatos Bluetooth activos cerca del dispositivo, especialmente cuando realizas tareas que requieren más ancho de banda, como videollamadas o transmisiones en vivo.