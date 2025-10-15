Javier Aguirre revela que la posición de portero es la que más le preocupa rumbo al Mundial 2026

El camino hacia la Copa del Mundo de 2026 exige sinceridad y un análisis profundo de las fortalezas y debilidades de la Selección Mexicana. Javier Aguirre, un entrenador con amplio recorrido en mundiales, ha compartido su principal inquietud respecto al Tri, poniendo el foco en un puesto que tradicionalmente ha sido un baluarte para México.

Aguirre fue categórico al afirmar que, ante la transición generacional y la falta de un nombre fijo, la posición bajo los tres palos es la que más incertidumbre genera en su panorama rumbo al torneo que México coorganizará.

El dilema en la portería: falta de consolidación

El ‘Vasco’ identificó la portería como el sector que le produce mayor inseguridad, destacando la importancia de tener un líder indiscutible en la arquería para cualquier aspiración mundialista. “A mí, la posición que más me preocupa de la Selección Mexicana para el Mundial es el portero,” confesó Aguirre luego del amistos de México ante Ecuador, señalando que la falta de un arquero dominante es la principal bandera roja.

Luis Magalón viene siendo el arquero titular de la selección de México. Crédito: AP

El técnico profundizó en su análisis, explicando que las opciones actuales no terminan de convencerlo ni de brindar la solidez y la experiencia que se requiere para un torneo de la magnitud de un Mundial, especialmente tras la salida de figuras históricas.

“Salvo el portero, los demás son jugadores de campo, sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro“ sentenció Aguirre, expresando su inquietud por la falta de un guardameta que se perfile claramente como titular indiscutido.

Las palabras de Javier Aguirre son una clara señal de alarma para el cuerpo técnico actual del Tri, indicando que la definición del portero que defenderá la meta en 2026 es una prioridad que debe resolverse lo antes posible.