México mejora su cara pero no pasa del 1-1 en amistoso con Ecuador

La selección de Ecuador logró un empate 1-1 frente a México este martes en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes del próximo Mundial, mostrando solvencia y resistencia frente a un Tri que intentó levantarse tras la goleada sufrida contra Colombia.

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame abrió el marcador apenas al minuto 3, pero Jordy Alcívar niveló el partido al 20, al ejecutar con precisión un penalti sobre el goleador Enner Valencia.

Tras el 4-0 ante Colombia el pasado sábado, México salió con la determinación de pasar página. La ventaja inicial llegó por un despiste defensivo: Berterame aprovechó la falta de comunicación entre el mediocentro Pedro Vite y el central William Pacho, definiendo con pierna derecha el 1-0.

México intentó capitalizar su buen momento anímico y en el minuto 11 Hirving Lozano generó peligro con un remate que se fue ligeramente desviado. Poco después, una falla de Luis Romo provocó que el guardameta José Rangel derribara a Enner Valencia, lo que derivó en un penalti convertido por Alcívar, igualando el marcador.

Durante el resto del primer tiempo, los locales fueron dominantes en posesión, aunque con pocas oportunidades claras de gol. En la segunda mitad, Ecuador adelantó líneas y presionó a México dentro de su área, mostrando control táctico y orden defensivo.

A 20 minutos del final, el encuentro se tornó más físico. México se volcó al ataque y, en un intervalo de tres minutos generó ocasiones que pudieron cambiar el resultado.

Sigue leyendo:

–Argentina con un Messi brillante se da un festín con goleada 6-0 ante Puerto Rico en Miami

–Cristiano Ronaldo supera a la leyenda de Guatemala Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en eliminatorias mundialistas

–Gianni Infantino tras firma del acuerdo para Gaza: “Sin Donald Trump no habría paz”