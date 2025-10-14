Andrés Guardado analiza la goleada ante Colombia y confía en que el Tri encontrará el rumbo

A unos días de la dolorosa derrota por 4-0 que sufrió la selección mexicana frente a Colombia, el histórico mediocampista Andrés Guardado rompió el silencio y compartió su visión sobre el momento que atraviesa el equipo dirigido por Javier Aguirre en medio de este camino al Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

El histórico exjugador del Tri reconoció que el panorama rumbo al Mundial 2026 no es sencillo, aunque mantiene la confianza en el trabajo de Javier Aguirre y Rafa Márquez, por lo que espera poder ver mejorías pronto.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN previo al amistoso que tendrán contra el combinado nacional de Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, donde el “Principito” ofreció una reflexión honesta sobre la actualidad del combinado nacional.

Selección de México (AP Photo/George Walker IV)

“Me toca estar desde otro lado, llevo tres años siendo un aficionado más, no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que el proceso de cierta manera está complicado, no estamos encontrando la manera para que la gente se ilusione de aquí al Mundial, pero estoy seguro que Aguirre encontrará respuestas para hacerla competitiva”, expresó.

Guardado, quien durante años fue capitán y referente del Tri, explicó que entiende el descontento de la afición por los resultados obtenidos, pero considera injusto reducir una derrota tan abultada únicamente a la falta de actitud de los jugadores.

“La palabra actitud es muy engañosa, no me gustaría… creo que los jugadores muestran actitud, no conozco a nadie que salga a perder, me costaría pensarlo y más porque fui jugador”, agregó el antiguo jugador del Betis español.

Javier Aguirre lanza dura advertencia a la selección mexicana. Crédito: Julio Cortez | AP

Guardado también explicó que más allá de la entrega en el campo, México fue ampliamente superado en lo táctico ante una selección colombiana que supo aprovechar los espacios y viene desempeñándose como una de las mejores dentro de Conmebol en los últimos años.

“Puede ser que dentro del partido se encontraron con un rival que los superó, no encontraban respuestas y por ahí la gente que no sepa analizar cosas tácticas van a decir que la actitud no fue buena, Luis Díaz encontró mucho espacio, James entre línea tenía tiempo para decidir”, analizó.

Para finalizar, el ‘Principito’ también se refirió a los jóvenes del combinado Sub-20, quienes quedaron eliminados del Mundial tras caer ante la selección de Argentina. Aunque no profundizó en el tema, dejó entrever su preocupación por el desarrollo de las nuevas generaciones y la necesidad de fortalecer el proceso formativo.

